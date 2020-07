SPAL – Inter, diretta TV-streaming e probabili formazioni 16-07-2020

Giovedì 16 luglio ore 21:45 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara si gioca SPAL – Inter, posticipo valido per la 33° giornata di campionato di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Dopo i passi falsi con Bologna ed Hellas Verona, l’Inter ha ritrovato i 3 punti grazie alla vittoria contro il Torino che ha permesso ai nerazzurri di portarsi al 2°posto in classifica. Con la vittoria dell’Atalanta, l’Inter è ora tornata indietro (e aspettando la Lazio), è obbligatorio un altro risultato positivo contro la SPAL per riprendersi la seconda piazza in campionato. La SPAL è ultima a 19 punti e quasi condannata alla retrocessione, agli estensi servirebbe un miracolo per evitare la B. La partita sarà trasmessa in diretta e in eslcusiva su DAZN e sarà disponibile anche per i clienti Sky abbonati al servizio Sky-Dazn sul canale DAZN1 (canale 209 del satellite).

La vittoria contro il Torino ha parzialmente quietato l’ambiente interista, mosso nelle ultime settimane per via di risultati deludenti e prestazioni non all’altezza, che dopo la ripresa del campionato hanno inficiato sulla rincorsa al titolo. L’Inter resta una squadra un po’ febbricitante e mai pienamente convincente anche nelle vittorie, ma a poche giornate dal termine del campionato la necessità dei 3 punti è ancora più importante, e l’esame SPAL è sulla carta abbordabile ma comunque pieno d’insidie per una squadra altalenante nella sostanza e nello spirito come l’Inter.

Non è nemmeno un’ultima spiaggia per gli uomini di Di Biagio che aspettano solo la matematica certezza della retrocessione in B. Una clamorosa vittoria contro l‘Inter, permetterebbe di scavalcare il Brescia e salire a 22 punti, ma la distanza della salvezza resterebbe di 8 punti con sole cinque partite da disputare. Dalla ripresa del campionato, la SPAL ha subito 5 KO in sei partite e ottenuto un pari col Milan. L’ultima vittoria risale proprio all’ultima partita pre stop, con l’1-0 al Parma. L’unica speranza è sperare nel buon ruolino contro le big, dove gli estensi in stagione hanno battuto Lazio e Atalanta, pareggiato con Milan e Napoli e person con onore con la Juventus.

Come vedere SPAL – Inter in diretta TV e streaming

SPAL – Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, sul canale DAZN1 della piattaforma. La partita sarà diposnibile anche per gli abbonati Sky (su DAZN1, canale 209 del satellite) che usufruiscono del servizio Sky-Dazn. In streaming diposnibile tramite abbonamento sul sito DAZN.

Precedenti e statistiche di SPAL – Inter

Dal ritorno della SPAL in massima serie, questa è la terza trasferta del’Inter al Paolo Mazza. Nei due precedenti, l’Inter pareggiò 1-1 nel 2017/2018 con Paloschi che annullò il vantaggio di Cancelo. Nel campionato precedente, i nerazzurri vinsero 2-1 grazie a una doppietta di Icardi. Nell’andata di questo campionato, l’Inter ha vinto 2-1 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez.

Probabili formazioni di SPAL – Inter

Antonio Conte perde Godin per squalifica e rimane con problemi a centrocampo con le assenze di Barella, Sensi e Vecino, ma recupera sulla destra Moses. Skriniar torna titolare in difesa assieme a de Vrij e Bastoni. Candreva ritorna sulla destra, Biraghi favorito su Young a sinistra. Torna titolare anche Eriksen, assieme a Lautaro e Sanchez. Panchina per Lukaku. Gagliardini e Brozovic confermati in mediana.

Tanti indisponibili per Di Biagio che deve fare a meno di Berisha, Zukanovic, Di Francesco, Fares e Valoti. Pochi dubbi di formazione, con Felipe recuperato per la panchina ma titolari in difesa Bonifazi e Vicari. Valdifiori e Dabo, favoriti su Murgia a centrocampo. Petagna e Cerri davanti, con Floccari in panchina.

SPAL (4-3-3): LETICA, RECA, BONIFAZI, VICARI, CIONEK, STREFEZZA, VALDIFIORI, DABO, D’ALESSANDRO, PETAGNA, CERRI

INTER (3-4-1-2): HANDANOVIC, SKRINIAR, DE VRIJ, BASTONI, BIRAGHI, GAGLIARDINI, BROZOVIC, CANDREVA, ERIKSEN, LAUTARO MARTINEZ, SANCHEZ

