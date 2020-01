Spal-Bologna in Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 25-1-2020

Derby emiliano quello che apre la seconda giornata di ritorno di serie A. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Semplici con la coppia Di Francesco-Petagna per tornare al successo, mentre Mihajlovic butta subito nella mischia il neoacquisto Barrow. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV e in Streaming.

E’ ora del derby emiliano che mette in palio punti pesanti in ottica salvezza. Domani pomeriggio alle 15, ad aprire la 21ma giornata di serie A, sarà il match tra Spal e Bologna.

Da una parte ci saranno i ferraresi, terzultimi in classifica e più che mai alla ricerca di punti preziosi; dall’altra il Bologna, che staziona in posizione tranquilla a metà classifica, ma che vuole vincere per tenere a distanza la zona rossa.

Ultime sulle formazioni di Spal-Bologna:

Sono solo due gli indisponibili per Semplici, ovvero i lungodegenti D’Alessandro e Fares. Il tecnico toscano schiererà la coppia Petagna-Di Francesco in attacco nel classico 3-5-2, che avrà anche il trio Cionek (o Tomovic)-Vicari-Igor in difesa di fronte a Berisha. In mezzo al campo, invece, ci saranno Strefezza e Reca sulle fasce, con Valoti, Missiroli e Dabo al centro.

Due le defezioni per Mihajlovic, che dovrà fare a meno degli squalificati Sansone e Bani. In attacco, quindi, ci sarà l’esordio dal primo minuto del neo arrivato Barrow, che sarà l’unica punta, assistito dal trio di trequartisti formato da Orsolini, Palacio e Soriano. In mezzo al campo Poli è favorito su Dominguez per far coppia con Schouten. In difesa, invece, giocheranno Tomiyasu, Paz, Danilo e Mbaye davanti al portiere Skorupski.

Probabili formazioni Spal-Bologna:

Spal(3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco.

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Paz, Danilo, Mbaye; Poli, Schouten; Palacio, Orsolini, Soriano; Barrow.

Come vedere Spal-Bologna in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Spal e Bologna, che si giocherà domani alle ore 15, sarà trasmessa in diretta su Sky al canale 202 e al canale 472 del digitale terrestre. Inoltre, per chi è abbonato, sarà visibili attraverso le applicazionin Sky Go e Now Tv.

Precedenti e statistiche Spal-Bologna:

Sono 37 le sfide giocate tra Spal e Bologna in serie A, con 10 affermazioni dei ferraresi, 7 pareggi e 20 vittorie de felsinei. All’andata la sfida finì 1-0 per il Bologna grazie al gol di Sansone nei minuti finali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA