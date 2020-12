Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto alla tv per spiegare come l’eventualità di avere tifosi negli stadi a gennaio sia da scartare

Ospite della trasmissione di Rai 3 Agorà il ministro ha voluto subito chiarire come la vaccinazione sia essenziale per salvaguardare il Paese:

Con questa disponibilità Spadafora ha aperto alla possibilità di riuscita della campagna promossa dal presidente del Coni Malagò e quello della Federmedici sportivi Maurizio Casasco.

Riguardo all’apertura degli stadi già nel prossimo mese di gennaio è piuttosto netto ed intransingente:

“Io escludo che a gennaio ci possa essere questa possibilità per gli stadi. Per un motivo semplice : ognuno spera di riprendere, noi come governo dobbiamo avere una scala di priorità. Ed e su quelle priorità che dobbiamo concentrarci. Non è un problema di ventimila spettatori su sessantamila posti all’Olimpico, perché questi numeri significano controlli, trasporti, gestire una macchina che non è prioritaria rispetto alla scuola o il sistema industriale. Il mio desiderio è di rivedere i tifosi allo stadio, ma non credo che accadrà a gennaio”