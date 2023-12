Sostituto Cuadrado: Ausilio ha già deciso chi arriverà in nerazzurro | Affare (quasi) fatto

La situazione di Juan Cuadrado fa riflettere l’Inter: Marotta si guarda attorno e fiato l’affarone per la Beneamata nel prossimo mercato.

Inutile stare lì a rattoppare un abito per decenni alla moda, sempre in hype, ma ora pieno zeppo di buchi. Inutile, meglio riporlo e farne uno nuovo, su misura per il nuovo Juan Cuadrado, una delle poche note dolenti di questa super stagione dell’Inter in Serie A.

L’esterno colombiano ha provato in tutti i modi a “metterci una pezza” ma alla fine si è dovuto arrendere all’evidenza. Il suo problema al tendine d’Achille necessita di un intervento chirurgico. E così sarà.

Dopo mesi di terapia conservativa, l’ex Juventus ha deciso di operarsi, a Turku, in Finlandia, la prossima settimana. Non poteva essere altrimenti: soltanto nove le presenze in nerazzurro: sette in campionato, tutte da subentranti e due in Champions.

La squadra nerazzurra dovrà fare a meno dell’esterno colombiano per almeno tre mesi. A effettuare l’intervento sarà il professor Lasse Lempainen, un luminare della chirurgia tendinea che ha salvato la carriera di molti giocatori, tra cui Spinazzola.

Ausilio va al mercato

“Cominceremo a pensare a qualcosa per sostituire Cuadrado”. Così Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell’Inter, fresco di rinnovo insieme a Marotta si prepara a far spesa al mercato. La tipologia di giocatore è presto tracciata.

“Valuteremo bene se prendere un esterno o fare qualcosa di diverso, ma deve essere un sostituto di Cuadrado – continua Ausilio – Siamo contenti degli attaccanti, ne abbiamo 4. Senza l’infortunio di Cuadrado non avremmo proprio fatto mercato a gennaio. E poi abbiamo un giocatore fortissimo che è Mkhitaryan, che ha fatto spesso l’attaccante in carriera. C’è anche lui come quinto all’occorrenza”.

Occhi puntati su…

Prende corpo, dunque, una trattativa in piedi da tempo, che dopo la scelta di Cuadrado potrebbe anche essere velocizzata. “Tiago Djalò? È un profilo che stiamo seguendo, è infortunato e non mi risulta che abbia già recuperato da questo infortunio. È molto interessante, posso dire questo”.

Difensore centrale forte fisicamente e veloce in campo aperto, può essere impiegato anche da terzino destro. Tra le sue caratteristiche spicca la grinta e la cattiveria agonistica, ma anche la tecnica nell’impostazione. È un classe 2000, nazionale portoghese, in scadenza di contratto con il Lille, che ha già fatto sapere che non rinnoverà con i francesi, il classico colpo alla Marotta… a parametro zero.