Sorteggio Ottavi Europa League Diretta TV-Streaming Live 26-2-2021

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League con il sorteggio di Nyon e gli avversari di Milan e Roma, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

E’ tutto pronto a Nyon, in Svizzera, dove alle ore 13:00 ci sarà il sorteggio per scoprire gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League, che daranno inizio al secondo turno della fase finale della competizione, quella ad eliminazione diretta.

Saranno Milan e Roma a difendere la bandiera del tricolore italiano dopo aver eliminato Stella Rossa, dopo un doppio pareggio, e Sporting Braga, grazie a due vittorie senza storia.

La terza italiana, invece, cioè il Napoli, è stato eliminato a sorpresa dal Granada, mentre l’unica squadra spagnola ancora in competizione è il Villareal, che ha avuto la meglio sul Salisburgo.

Possono gioie le inglesi, visto che arriveranno agli ottavi di finale con Manchester United, Arsenal e Tottenham, probabilmente le favorite assolute per la vittoria finale, soprattutto dopo aver avuto la meglio di Real Sociedad, Benfica e Wolfsberger.

L’Ajax e lo Shakhtar Donetsk possono essere le possibili outsider dopo le vittorie contro Lille e Maccabi Tel Aviv, mentre le sorprese Molde, Rangers, Dinamo Kiev, Dinamo Zagabria, Slavia Praga, Young Boys e Olympiacos cercheranno di proseguire il proprio cammino dopo aver eliminato Hoffenheim, Antwerp, Brugge, Krasnodar, Leicester City, Bayer Leverkusen e PSV Eindhoven.

Regolamento Sorteggio Ottavi di finale Europa League:

Non ci saranno fasce o teste di serie, visto che sono ammesse sfide anche tra squadre della stessa nazionalità e competizione.

Le squadre nel Sorteggio Ottavi di finale Europa League:

Tottenham

Ajax

Shakhtar Donetsk

Granada

Molde

Villareal

Rangers

Arsenal

Dinamo Kiev

Dinamo Zagabria

Slavia Praga

Young Boys

Manchester United

Milan

Olympiacos

Roma

Come vedere Sorteggio Ottavi di finale Europa League in Diretta TV e Streaming Live:

Il Sorteggio Ottavi di finale Europa League sarà trasmesso in diretta Tv Sky Sport 1 HD Canale 201 per gli abbonati a Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il Sorteggio in diretta streaming live.

Calendario e date Ottavi di finale Europa League:

Le sfide d’andata si disputeranno il 11 marzo, mentre le partite di ritorno si giocheranno il 18 marzo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

