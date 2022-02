Sorteggio Ottavi Conference League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 25-2-2022

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Conference League con il sorteggio di Nyon e gli avversari della Roma, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

Alle ore 13.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Conference League.

In questa fase della nuova competizione della UEFA si affronteranno le prime classificate della fase a gironi contro le squadre che hanno vinto gli Spareggi dei Play-off, che quindi hanno conquistato la qualificazione alla fase finale disputando un turno in più.

Continua l’avventura europea della Roma, che proverà a portare più avanti possibile la bandiera italiana del tricolore anche nelle fasi finali, essendo tra le vincitrici della fase a gironi.

Le altre squadre già qualificate agli ottavi di finale sono AZ Alkmaar, Basilea, Copenaghen, Feyenoord, Gent, LASK Linz e Rennes nella fascia delle prime classificate.

Invece, le squadre che hanno raggiunto gli ottavi di finale vincendo gli spareggi sono Partizan Belgado, Bodo-Glimt, Leicester City, PSV Eindhoven, Marsiglia, Slavia Praga, Vitesse e PAOK Salonicco.

Regolamento Sorteggio Ottavi di finale Conference League:

Le squadre saranno suddivise in due urne: la prima urna è costituita dalle squadre che hanno conquistato la qualificazione superando gli spareggi dei Play-off; mentre la seconda urna è costituita dalle prime classificate della fase a gironi, che giocheranno le sfide di ritorno in casa. Ovviamente, le squadre della stessa federazione nazionale non potranno sfidarsi in questo turno. Inoltre, le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre nel Sorteggio Ottavi di finale Conference League:

Come vedere Sorteggio Ottavi di finale Conference League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Ottavi di finale Conference League 2021-2022

: Sorteggio Ottavi di finale Conference League 2021-2022 Data : Venerdì 25 Febbraio 2022

: Venerdì 25 Febbraio 2022 Orario : 13:00

: 13:00 Canali TV : Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Sky Go (app), e Uefa.com (sito)

Il sorteggio degli Ottavi di finale di Conference League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio degli Ottavi di finale di Conference League in diretta streaming live.

Eliminazione diretta

Ottavi di finale: 10 e 17 marzo

Sorteggi quarti di finale e semifinali: 18 marzo

Quarti di finale: 7 e 14 aprile

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio

Finale: 25 maggio (National Arena, Tirana)

