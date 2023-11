Sorteggio Gruppi Europei dove vederlo in TV e diretta Streaming live 2-12-2023

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti della fase a gironi degli Europei 2024 con il sorteggio di Amburgo e gli avversari dell’Italia, che sarà visibile in diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Rai Play e Sky Go.

Alle ore 18.00 all’Elbphilharmonie di Amburgo andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti della fase a gironi degli Europei 2024.

E’ finalmente venuto il momento per l’Italia campione in carica di difendere il titolo conquistato nell’estate del 2021, dopo che l’emergenza della pandemia per la diffusione del Covid-19 aveva fatto rinviare la data ufficiale del 2020.

E, soprattutto, è giunto il tempo per gli azzurri di conoscere i propri avversari che, mai come questa volta, potrebbero essere davvero competitivi, visto che i Campioni d’Europa sono stati inseriti nella Fascia 4, insieme a Serbia, Svizzera e alle tre nazionali che si qualificheranno tramite i Play-off.

In tal senso, le semifinali e le finali degli spareggi si disputeranno solo a marzo e completeranno il quadro già compilato in questo sorteggio.

In Fascia 1, oltre alla Germania paese ospitante, ci sono anche Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio e Spagna. Insomma, comunque vada, l’Italia pescherà sicuramente una big.

In Fascia 2, invece, il roster è costituito da Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania e Austria, così come in Fascia 3 ci sono Scozia, Olanda, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia e Slovacchia, almeno due spauracchi da evitare, croati e olandesi.

Gli Europei 2024 inizieranno il 14 giugno e la fase a gironi si completerà il 26 giugno; poi, spazio alla fase finale ad eliminazione diretta dal 29 giugno al 14 luglio, data della finale all’Olympianstadion di Berlino, che rievoca dolci ricordi per noi italiani.

Oltre alla capitale, le altre città ospitanti sono: Colonia con il RheinEnergieStadion, Dortmund con il Signal Iduna Park, Dusseldorf con la Merkur Spiel-Arena, Francoforte con Deutsche Bank Park, Gelsenkirchen con l’Arena AufSchalke, Amburgo e il suo Volksparkstadion, la Red Bull Arena di Lipsia, l’Allianz Arena di Monaco di Baviera e, infine, la Mercedes-Benz Arena di Stoccarda.

Suddivisione delle città che ospiteranno i diversi gironi:

Girone A: Colonia e Stoccarda (+ gara inaugurale Monaco di Baviera)

Girone B: Amburgo, Berlino, Dortmund, Dusseldorf, Gelsenkirchen, Lipsia,

Girone C: Colonia, Francoforte, Gelsenkirchen, Monaco di Baviera, Stoccarda

Girone D: Amburgo, Berlino, Dortmund, Dusseldorf, Lipsia

Girone E: Colonia, Dusseldorf, Francoforte, Monaco, Stoccarda

Girone F: Amburgo, Dortmund, Gelsenkirchen, Lipsia

Regolamento Sorteggio Gruppi Champions League:

Assegnate ad una delle quattro fasce, in base ai risultati ottenuti durante la fase a gironi di qualificazione, oltre ai padroni di casa, che parte automaticamente nel Gruppo A, e in attesa delle tre vincitrici degli spareggi, che verranno assegnate alla fascia 4, le squadre vengono suddivise in sei urne, dalla A alla F, determinando quindi la posizione di ogni girone.

Le urne dalla B alla F contengono quattro squadre, ognuna rappresentante le possibili posizioni nel girone, mentre l’urna A contiene solo tre palline, una occupata, appunto, dalla nazionale ospitante.

Le squadre nel Sorteggio Gruppi Europei 2024:

Fascia 1: Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Spagna

Fascia 2: Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania, Austria

Fascia 3: Scozia, Paesi Bassi, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia

Fascia 4: ITALIA, Serbia, Svizzera, Play off (3)

Playoff A, semifinali: Polonia-Estonia; Galles-Finlandia

Playoff B, semifinali: Israele-Islanda; Bosnia Erzegovina-Ucraina

Playoff C, semifinali: Georgia-Lussemburgo; Grecia-Kazakistan

*Le semifinali si giocheranno giovedì 21 marzo 2024, mentre le tre finali sono in programma martedì 26 marzo.

Come vedere Sorteggio Gruppi Europei 2024 in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Gruppi Europei 2024

: Sorteggio Gruppi Europei 2024 Data : Sabato 2 Dicembre 2023

: Sabato 2 Dicembre 2023 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : Rai 2, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky), Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Rai 2, Sky Sport 24 (canale 200 su Sky), Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Rai Play (app), Rai.it (sito), Sky Go (app), Eurosport.it (sito), DAZN (app e sito), Amazon Prime Video (app) e Uefa.com (sito)

Il sorteggio dei gironi degli Europei 2024 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200, Sky Sport Football HD Canale 203 e Eurosport 1 HD Canale 210 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Ma sarà possibile vedere la partita anche in chiaro sul digitale terreste su Rai 2 HD.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio dei gironi degli Europei 2024 in diretta streaming live, così come gli abbonati DAZN potranno utilizzare il sito ufficiale oppure l’applicazione per dispositivi mobile.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Rai.it, semplicemente collegandosi alla home page.

Calendario e date Gruppi Europei 2024:

Fase a gironi

14 giugno

A1 – A2 (Monaco di Baviera, 21:00)

15 giugno

B1 – B2 (Berlino)

B3 – B4 (Dortmund)

A3 – A4 (Colonia)

16 giugno

C3 – C4 (Gelsenkirchen)

D1 – D2 (Amburgo)

C1 – C2 (Stoccarda)

17 giugno

D3 – D4 (Düsseldorf)

E1 – E2 (Frankfurt)

E3 – E4 (Monaco di Baviera)

18 giugno

F3 – F4 (Lipsia)

F1 – F2 (Dortmund)

19 giugno

B2 – B4 (Amburgo)

A2 – A4 (Colonia)

A1 – A3 (Stoccarda)

20 giugno

B1 – B3 (Gelsenkirchen)

C2 – C4 (Francoforte)

C1 – C3 (Monaco di Baviera)

21 giugno

D1 – D3 (Berlino)

D2 – D4 (Lipsia)

E2 – E4 (Düsseldorf)

22 giugno

F2 – F4 (Amburgo)

F1 – F3 (Dortmund)

E1 – E3 (Colonia)

23 giugno

A4 – A1 (Francoforte)

A2 – A3 (Stoccarda)

24 giugno

B2 – B3 (Lipsia)

B4 – B1 (Düsseldorf)

25 giugno

D2 – D3 (Berlino)

D4 – D1 (Dortmund)

C4 – C1 (Colonia)

C2 – C3 (Monaco di Baviera)

26 giugno

F4 – F1 (Amburgo)

F2 – F3 (Gelsenkirchen)

E2 – E3 (Francoforte)

E4 – E1 (Stoccarda)

Giorni di riposo il 27 e il 28 giugno

Ottavi di finale

29 giugno

37 1A – 2C (Dortmund)

38 2A – 2B (Berlino)

30 giugno

39 1B – 3A/D/E/F (Colonia)

40 1C – 3D/E/F (Gelsenkirchen)

1 luglio

41 1F – 3A/B/C (Francoforte)

42 2D – 2E (Düsseldorf)

2 luglio

43 1E – 3A/B/C/D (Monaco di Baviera)

44 1D – 2F (Lipsia)

Giorni di riposo il 3 e 4 luglio

Quarti di finale

5 luglio

45 V39 – V37 (Stoccarda)

46 V41 – V42 (Amburgo)

6 luglio

47 V43 – V44 (Berlino)

48 V40 – V38 (Düsseldorf)

Giorni di riposo il 7 e 8 luglio

Semifinali

9 luglio

49 V45 – V46 (Monaco di Baviera, 21:00)

10 luglio

50 V47 – V48 (Dortmund, 21:00)

Giorni di riposo l’11, 12 e 13 luglio

Finale

14 luglio

V49 – V50 (Berlino, 21:00)