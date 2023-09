Sorpresa Rabiot: accordo già per il 2024 | Firma a parametro zero

Il centrocampista francese, che ha prolungato di un anno il suo contratto con la Juve, avrebbe già un accordo per la prossima estate.

Dopo anni difficili, complicati, in cui arrivavano tante critiche da addetti ai lavori e tifosi, anni in cui non si era ancora capito perché la Juve lo aveva preso a parametro zero dopo l’esperienza al Paris Saint Germain, offrendogli uno stipendio da top player, Adrien Rabiot, nella passata stagione, ha finalmente fatto vedere il suo valore e la sua importanza.

Massimiliano Allegri, ma non solo, in realtà, ci aveva sempre creduto. Rabiot, infatti, nonostante prestazioni non convincenti, continuava ad essere titolare con tutti gli allenatori. Nella Nazionale francese con Didier Deschamps, ma anche nella Juventus con i vari Sarri, Pirlo e Allegri che si sono avvicendati sulla panchina della Juve in questi anni.

Soprattutto l’attuale tecnico bianconero non ha mai avuto dubbi. Per Allegri, Rabiot è sempre stato insostituibile e spesso sembrava come se lui scegliesse dieci calciatori da far scendere in campo da titolari, perché l’undicesimo (o meglio il primo) era a prescindere il possente centrocampista francese.

La fiducia di Allegri è stata poi ripagata dallo stesso Rabiot. Una stagione, l’ultima, molto positiva, addirittura prepotente, da doppia cifra in termini di gol in tutte le competizioni e da miglior calciatore dell’intera rosa della Juventus.

Rabiot, il rinnovo per un anno e le prospettive future

In estate, poi, sembrava fosse finita l’avventura di Rabiot alla Juve. Il contratto in scadenza e non ancora rinnovato e l’interesse di alcuni club di Premier (Manchester United su tutti che già lo voleva l’estate precedente) lo allontanavano sensibilmente da Torino e dall’Italia.

Il pressing di Massimiliano Allegri sulla società e la volontà del calciatore, però, hanno fatto la differenza e Rabiot ha rinnovato per un altro anno, fino all’estate 2024, con la Juventus. La firma di sette milioni di euro netti lo rende uno dei calciatori più pagati dell’intera Serie A, ma il ruolo da top player se l’è guadagnato sul campo.

Rabiot, la decisione per la prossima estate

Tra meno di un anno, però, la Juventus e Rabiot si ritroveranno nella stessa posizione e situazione in cui si sono trovati due mesi fa. Proprio per questo motivo, quindi, i dirigenti bianconeri, con Cristiano Giuntoli in testa, e mamma Veronique, madre e procuratrice del calciatore, hanno già avviato i contatti per discutere di un’eventuale rinnovo.

L’idea è quella di prolungare ancora il contratto di Rabiot che, a giugno prossimo, avrà 29 anni. La proposta che il club bianconero intende fare al calciatore è quella di un triennale alle stesse cifre attuali. Chiaro è che fondamentale per la buona riuscita di questa trattativa sarà la qualificazione della Juve alla prossima Champions League.