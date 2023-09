Sorpresa Morata: a gennaio si fa sul serio | Torna in A e tradisce la Juve

L’attaccante spagnolo, protagonista di un grande inizio di stagione, potrebbe essere un obiettivo di mercato durante la prossima sessione invernale.

In estate era stato accostato almeno a quattro club italiani. Roma, Milan, Inter e Juventus, in diversi periodi della sessione di calciomercato e in diverso modo, sembravano essere interessati a lui per completare e rinforzare il proprio reparto offensivo.

Alvaro Morata è un profilo che piaceva, una sorta di usato sicuro su cui si può puntare senza particolari rischi. Conosce bene il calcio italiano per aver giocato quattro stagioni con la maglia della Juventus, in due periodi diversi della sua carriera, sa fare sia la prima che la seconda punta, gioca per la squadra e, pur non essendo un bomber da 25-30 gol stagionali, è bravo sia a fornire assist per i compagni sia a realizzare gol per conto proprio.

Le voci estive non si sono poi concretizzate. Troppi soldi chiedeva l’Atletico Madrid per liberarlo, più di 20 milioni, troppo alto anche il suo ingaggio. Alla fine Alvaro è rimasto all’Atletico Madrid e nei colchoneros fa coppia fissa con Antoine Griezmann. Un tandem micidiale e completo che sta facendo molto bene in questo inizio di stagione.

Morata, che compirà 31 anni il prossimo 23 ottobre, sta vivendo una sorta di seconda giovinezza soprattutto dal punto di vista realizzativo. Sono già cinque i gol realizzati in campionato in altrettante presenze ed è reduce dalla straordinaria doppietta nel derby di Madrid che ha annichilito gli eterni rivali nello scontro cittadino.

Morata, obiettivo per gennaio?

L’ex attaccante di Chelsea, Real Madrid e Juventus, inoltre, è diventato un punto fisso anche della sua nazionale e con la Spagna ha anche messo a segno tre reti nel match in Georgia di poche settimane fa, valido per le qualificazioni ai prossimi Europei. Una maturità calcistica piena che sembra averlo migliorato sotto tutti i punti di vista.

L’Italia, però, è e resta nel suo destino. Una moglie italiana, un legame indissolubile con la nostra Terra e tante squadre che continuano a guardare con interesse al suo profilo per rinforzare l’attacco nella prossima stagione o magari anche a gennaio.

Morata, ecco dove potrebbe arrivare

Eh sì, perché già nella prossima sessione invernale di calciomercato Alvaro Morata potrebbe tornare di moda e protagonista delle voci di mercato. Il Napoli, infatti, dovrà seguire l’evoluzione del caso Osimhen. Nonostante il gol segnato contro l’Udinese non è ancora scoccata l’ora della pace tra la società partenopea e il bomber nigeriano.

Una situazione complicata ed una crisi diplomatica che, se non sarà risanata, potrebbe anche portare alla rottura totale e alla cessione del calciatore già a gennaio. In quel caso, forte anche del denaro che entrerebbe nelle casse societarie dalla cessione di Osimhen, il Presidente De Laurentiis potrebbe fare all-in su Alvaro Morata e affidargli le chiavi dell’attacco della squadra Campione d’Italia.