Sorpresa Milan, scelto già l’attaccante per l’anno prossimo: “Torna in rossonero”

Il club rossonero dovrà rinnovare il suo reparto avanzato e ha già scelto uno degli interpreti per la prossima stagione.

La grande prestazione nel match di Champions League contro il Paris Saint Germain ha riconsegnato un po’ di fiducia a tutto l’ambiente e fatto di nuovo vedere ciò che si era già intravisto tra fine agosto ed il mese di settembre. Il Milan ha una squadra forte, soprattutto nei suoi titolari, e può giocarsela contro chiunque se tutto gira per il verso giusto.

Nonostante i tanti acquisti e la mezza rivoluzione estiva sul mercato, però, restano sempre quelli i giocatori chiave che possono fare la differenza ed accendere la luce: Maignan, Theo Hernandez, Leao e Giroud. Agli ultimi due, soprattutto, sono però affidate le sorti dell’attacco rossonero.

In realtà in questa stagione, almeno fino ad ora, si è aggiunta la vena realizzativa di Pulisic, ma per ora stanno mancando le altre soluzioni che la dirigenza ha consegnato nelle mani di Pioli. Chukwueze, Romero, Okafor e Jovic, a parte due reti dello svizzero, non sono ancora riusciti ad incidere e la sterilità offensiva del Milan resta sempre un problema non di poco conto.

Continua a mancare una vera alternativa a Olivier Giroud che, nonostante il commovente ed insperato apporto, sia in termini di reti che in termini di sacrificio, che riesce ancora a dare alla squadra, ha comunque 37 primavere sulle spalle e non può essere eterno.

Milan, ancora problemi per il vice Giroud

Anche in questa stagione il suo contributo è enorme, ma un’alternativa valida sarebbe oro colato anche per la sua longevità e la sua salute. Dopo i fallimenti di Origi e Rebic, il Milan nell’ultima sessione di calciomercato ha provato ad affiancargli Mehdi Taremi, ma poi la trattativa è saltata proprio quando sembrava in dirittura d’arrivo.

Così, la società rossonera ha deciso di puntare su Luka Jovic che è arrivato con la formula del prestito secco per un anno. A meno di clamorose sorprese o inattese esplosioni, l’avventura del serbo con la maglia del Diavolo dovrebbe concludersi a giugno e la società meneghina sa già che, durante la prossima sessione estiva di calciomercato, la maggior parte del budget dovrà concentrarsi sulla ricerca di una prima punta giovane.

Milan, ecco la punta per la prossima stagione

Si parla molto di Jonathan David del Lille ma, una punta giovane e che sta dimostrando di essere già forte e pronta, il Milan ce l’ha già in casa. Si tratta di Lorenzo Colombo che, dopo il prestito al Lecce nella scorsa stagione, quest’anno, proprio a fine agosto, è stato mandato con la stessa formula a Monza.

Tre gol, tanto sacrificio e tanti buoni movimenti offensivi. Questo è fin qui l’inizio di stagione positivo dell’attaccante di proprietà del Milan che, secondo la Gazzetta dello Sport, dopo i tanti prestiti di questi anni, è destinato a restare finalmente a Milanello in vista della prossima stagione per giocarsi finalmente le sue chance con la maglia rossonera.