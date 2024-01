Sorpresa di inizio anno: De Ligt torna in Serie A | I primi contatti sono soddisfacenti

Tutti a caccia di difensori tra le big. Il colpo di mercato potrebbe essere proprio Matthijs de Ligt. Avviati i primi contratti.

Strano il destino Matthijs de Ligt, dalle stelle alle stalle in pochissime stagioni. La Juve lo prese nell’estate del 2019, pagandolo uno sproposito: circa 75 milioni di euro dall’Ajax, dove era considerato tra i più promettenti difensori della sua generazione, classe 1999.

Arrivato nella Torino bianconera, nei piani iniziali, per crescere gradualmente all’ombra dei più esperti compagni di reparto, vedi Chiellini o leggasi Bonucci, ha subito la grande chance, data dall’infortunio di Chiello.

Dopo avere superato iniziali difficoltà di adattamento al calcio italiano, si toglie lo sfizio di andare a segno nel derby della Mola, un volano che lo porterà a imporsi tra i migliori giocatori della Juventus. A luglio inoltrato, complice l’estensione del campionato di Serie A, causato dalla pandemia da Coronavirus, conquista lo scudetto con Maurizio Sarri.

Ma come Paganini, De Ligt non si ripete. Stagione altalenante per la Juve, piena di infortuni per l’olandese. Che prima resta fuori per tre mesi a causa di un problema spalla destra, poi il Covid: vince Supercoppa e coccarda tricolore. Ma de Ligt non è quello dell’anno precedente.

Auf wiedersehen Italia

A luglio 2022 viene acquistato dal Bayern Monaco, e alla Juventus va benissimo così visto che il club bavarese spende 67 milioni di euro più 10 milioni di bonus. Debutta con i campioni di Germania, subentrando a partita in corsa nella vittoriosa finale di Supercoppa di Germania contro il RB Lipsia (5-3). L’inizio di una storia a lieto fine? Neanche per sogno.

Finché c’è Julian Nagelsmann, il Bayern vola e Matthijs de Ligt è uno degli alfieri dell’attuale commissario tecnico della Germania. Ma i vertici bavaresi decidono all’improvviso di dare il benservito all’allenatore, proprio dopo il super successo in Champions contro il PSG, segna far segnare nemmeno un gol all’attacco atomico Messi-Mbappé (Neymar era infortunato). Arriva Tuchel e per de Ligt è l’inizio della fine.

Ciao Ciao Bayern

Attualmente il difensore olandese è un esubero nel Bayern. Un difensore sul mercato che potrebbe far comodo a squadre di Serie A come Roma, ma soprattutto Milan, che hanno problemi nei rispettivi reparti arretrati. E potrebbero prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Operazione fattibile, al netto di un problema chiamato Premier. Secondo The Athletic, infatti, l’Arsenal ci starebbe facendo più di un pensierino: ha già messo gli occhi su di lui e punta ad alzare il pressing a breve per capire la fattibilità dell’eventuale operazione. Gunners in pole? Sì. Ma se dovesse saltare la trattativa per la cessione, ecco che de Ligt potrebbe diventare un’occasione per la Serie A.