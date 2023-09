“Sono venuti a casa mia…”: Juventus, lo scandalo si allarga ancora | I dirigenti sapevano tutto

La settimana che porta alla sfida con la Lazio sempre più chiacchierata in casa Juventus. Il caso si allarga ancora.

Non c’è pace in casa Juventus, proprio nella settimana che porta a una sfida importante, dopo la sosta, un match quello contro la Lazio che non sarà decisivo certamente per le sorti del campionato, ma che può dire come stanno veramente Juventus e Lazio, per altro nella giornata in cui c’è il derby di Milano.

La Lazio sta bene, ripensando all’ultima di campionato e al blitz di Napoli. La Juve anche ricordandosi del clean sheet di Empoli. Il problema è che ne sono successi di ogni fuori dal campo in casa dei bianconeri.

Prima l’ipotesi (sarebbe clamoroso ma comunque probabile) di una presunta cessione del club juventino per circa 1.5 miliardi di euro. Con tanto di smentite e nuovi rumors sul pensiero che sta pervadendo John Elkann. Senza dimenticare che Exor ha ora un patrimonio netto a 50 milioni e, ad oggi, il bilancio 2023/24 è previsto in perdita di almeno 150 milioni”.

In questo contesto non proprio raggiante ci si deve inserire la questione Pogba, per cui si attendono le contro analisi: il riesame del sangue del francese era in programma per il 20 settembre, ma è slittato al prossimo 5 ottobre, al laboratorio dell’Acqua Acetosa a Roma, con tutto ciò che ne consegue.

Caso Bonucci, nuovo ruggito del Leo

Come se non bastasse tutto questo fastidioso chiacchiericcio che distrae (se non lede) la serenità del gruppo squadra di Max Allegri, ci si è messo anche Bonucci, con moglie, a rincarare la dose.

L’ex capitano nerazzurro sta pensando infatti a portare avanti la sua personalissima battaglia contro l’ex amata Signora, fuori dal rettangolo di gioco, coadiuvato dalla moglie, che di recente in un post diventato virale, ha attaccato fortemente il club torinese.

Caso Bonucci, Max Allegri risponde a Leo

Bonucci nella sua intervista fiume a Mediaset fa capire due cose: uno che l’intenzione di adire alle vie legali per danno di immagini è più che mai una strada percorribile, inoltre fa riferimento a Giuntoli e Manna, i quali si sono recati a casa sua il 13 luglio (sempre stando alla sua ricostruzione) per comunicargli la decisione di metterlo fuori dal progetto.

Max Allegri nella consueta conferenza stampa alla vigilia di un incontro, risponde ex a Bonucci: “Le soap opera sono su canale 5 e io non sono molto appassionato – ironizza nel pre-gara della sfida con la Lazio – a Leonardo faccio un grosso in bocca al lupo, è andato in una squadra che gioca la Champions, sarà importante anche a livello motivazionale”.