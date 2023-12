“Sono stato abbonato del Milan”: lo confessa in diretta e non si nasconde | Batte il suo cuore rossonero

Un milanista esce allo scoperto: il suo cuore è rossonero sin dai tempi di Berlusconi. In pochi lo sapevano: la confessione in diretta.

Essere milanisti di questo periodo sarà sempre una cosa per cui andarne fiero. Ma è un moment tutt’altro che magic. Staccatissima dalla vetta e con il pericolo serio di non rientrare in un posto valido per la Champions che verrà, la squadra rossonero cerca la luce fuori dal tunnel della crisi.

Pioli è sotto osservazione: lo sa lui, lo sanno i giocatori. La panchina non è più salda come un tempo: i risultati non sono positivi, ma specialmente per l’enorme problema infortuni. Con Tomori siamo già a quota 30. Non solo.

21 giocatori su 27 hanno subito problemi fisici in appena quattro mesi di campionato. La proprietà medita cambiamenti. Niente viene escluso, nemmeno l’inserimento di nuove figure nello staff dell’allenatore, comunque ritenuto responsabile insieme ai suoi collaboratori dei continui infortuni.

Perfino Leao non è più un totem. Tre gol come Tomori e tre mesi di digiuno, nemmeno l’infortunio occorso al portoghese è un alibi che regge. In campionato l’attaccante portoghese ha segnato come Tomori, Jovic e Okafor, che messi assieme non arrivano al suo minutaggio. Ultima rete il 23 settembre, poi solo assist e troppo nervosismo. No licet.

A petto in fuori

In questo contesto e all’orizzonte con una partita chiave contro il Sassuolo da vincere a tutti i costi, c’è chi è uscito allo scoperto, ammettendo la sua fede calcistica. Per Gerri Scotti batte un cuore rossonero.

Il noto presentatore è un grandissimo tifoso del Milan e nel suo intervento al podcast “Passa dal BSMT” di Gianluca Gazzoli ha raccontato a petto in fuori quella che è a tutti gli effetti una passione sconfinata per i colori del Diavolo.

Orgoglio rossonero

“Ho fatto l’abbonamento per il Milan quando era in Serie B”. Così parlò il noto conduttore televisivo di Camporinaldo, nonché conduttore radiofonico, attore ed ex politico italiano. Non un conduttore qualsiasi ha all’attivo oltre 800 prime serate e quasi novemila puntate di programmi in day-time sulle reti Mediaset.

“Sono orgoglio di essere stato abbonato quando il Milan era in Serie B – continua Gerri Scotti -sentivo che la squadra del mio cuore aveva bisogno di essere supportata”. Il passato, dunque, non si dimentica, è un tempo da ricordare. Per tanti motivi. “Ho avuto la fortuna di vivere il Milan di Nereo Rocco, di Liedhlom, di Rivera, di Pierino Prati, di Carlo Ancelotti e qualche anno dopo di vivere il Milan di Sacchi e degli olandesi – conclude Gerri Scotti – adesso ogni tanto guardo le partite di calcio e mi annoio”. Come dargli torto viste le difficoltà in cui versa il suo Milan.