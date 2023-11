Sogno ad occhi aperti: vuole assolutamente andare lì | Clamoroso Jadon Sancho

L’incubo Red Devils di Jadon Sancho potrebbe a breve trasformarsi in un sogno: vuole e può andare assolutamente andare lì.

Una stagione praticamente mai iniziata, proprio nell’annata che terminerà con gli Europei in Germania, programmati nella finestra UEFA dal 14 giugno al 14 luglio. Jadon Sancho spera ancora di essere convocato, ma deve fare in fretta.

Due le strade, anche se la prima non sembra proprio percorribile. Dovrebbe fare pace con ten Hag, con il quale ha pesantemente litigato, a tal punto che non può mettere piede nel quartier generale del Manchester United, dove i Red Devils si allenano.

Dovrebbe saltare l’allenatore olandese, probabile dopo l’ennesimo tracollo nel derby di Old Trafford contro il Manchester City. Ma chiunque dovesse arrivare, ammesso e non concesso che ten Hag venga esonerato, dovrebbe scommettere su un giocatore fuori praticamente da inizio stagione.

Altra considerazione da fare, il rapporto tutt’altro che idilliaco che Jadon Sancho ha con la dirigenza che fa capo alla famiglia Glazer. Difficile praticamente impossibile che il gioiellino inglesi calci ancora il terreno di gioco del Teatro dei Sogni. Più probabile che s’avveri un altro sogno.

Jadon Sancho, mi ritorni mente

Cresciuto nel settore giovanile del Watford ed ex Manchester City con il quale è stato per due anni, Jadon Sancho approdò in quello che storicamente è noto come l’iconico Westfalen Stadione e che ora per esigenze di sponsor si chiama Signal Iduna Park.

Il Dortmund lo prese otto milioni di euro e gli fece firmare un triennale con opzione per la stagione successiva. Il 7 giallonero esplode in un amen. Segna in Champions contro l’Atletico Madrid, chiude la finale (2-0) di Supercoppa di Germania contro il Bayern, mette a segno una tripletta col Paderborn, diventando il calciatore più giovane in Bundesliga a toccare quota 30 gol.

Jadon Sancho e un grande ritorno di fiamma

Quattro anni a Dortmund lo hanno fatto conoscere in ambito internazionale, a tal punto che il Manchester United ha sborsato qualcosa come più di novanta milioni di euro, blindando per cinque anni (fino al 2026) con un ingaggio da circa 350.000 sterline per settimana, perché in Premier si paga così, ogni sette giorni.

Soldi buttati per i Red Devils, alla fine chi sta buttando la stagione è lo stesso Jadon Sancho, che negli ultimi giorni però ha di chi rallegrarsi: tra gli obiettivi della Banda dell’Oro c’è proprio il ritorno del figliol prodigo a Dortmund: una trattativa in corso e un affare che può decollare.