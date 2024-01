Sogna di allenare il Napoli: De Laurentiis drizza le orecchie | Per il 2024 è l’allenatore perfetto

Aurelio De Laurentiis prepara una nuova rivoluzione per il suo Napoli: i desiderata del presidente per il 2024. È l’allenatore perfetto.

Si è presentato lui in conferenza stampa dopo lo scialbo pari in casa contro il Monza con l’inevitabile bordata di fischi di un Diego Armando Maradona sempre più in contestazione con quelli che una volta erano i beniamini del pubblico.

“Tutte le colpe sono mie, mi assumo le responsabilità di quello che stiamo vivendo e quindi debbo chiedere scusa ai napoletani per la nostra posizione in classifica”. Aurelio De Laurentiis recita il mea culpa, almeno ci mette la faccia.

Certamente il presidente ha sbagliato delle scelte. Ma Rudi Garcia in primis, Mazzarri con il suo ritmo da andamento super lento, non hanno certo aiutato il Napoli nell’era post super scudetto targato Luciano Spalletti.

Dela, però, non si lecca soltanto le ferite. “ll campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto anche se la verità ha varie pieghe ma adesso non è il momento di entrare in certi dettagli”. In realtà qualche spiffero è uscito.

Samardzic e non solo

Il Napoli sa cercando di chiudere già a gennaio l’affare Samardzic. D’altronde l’Udinese di Cioffi si sta risollevando senza praticamente le prestazioni del centrocampista tedesco naturalizzato serbo, spesso in panchina e con la testa altrove.

Samardzic non sarà l’unico rinforzo che Aurelio De Laurentiis ha intenzione di mettere a disposizione di Walter Mazzarri. Difensore cercasi, Dragusin del Genoa il prescelto, anche se sono in tanti a volerlo, Tottenham Hotspurs su tutti. Ma i versi colpi di mercato saranno un direttore generale all’altezza della situazione e un nuovo allenatore.

L’osservato speciale

Napoli-Monza, però, al di là del risultato, è stata fonte di mercato. Anche Raffaele Palladino lo ha fatto capire a chiare lettere. “Sono un figlio di questa città, lì vive la mia famiglia e ci sono i miei amici. Nonostante sia stato via tanto tempo, il mio cuore è napoletano e io mi sento napoletano”.

Il giorno dopo, ecco i primi rumors: Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato proprio nell’allenatore del Monza, il tecnico del Napoli del futuro. Secondo quanto ipotizzato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro starebbe valutando attentamente questa soluzione, anche perché lui è un allievo di Gasperini, altro pallino del patron. Anche perché la soluzione Tiago Motta, non sarebbe una strada facilmente percorribile. Più facile portare a Napoli “un figlio di Napoli”.