Sky Bet by Stars scommesse sportive: recensione

Sky Bet by Stars è il bookmaker di The Stars Group. Come molte altre aziende recensite all’interno di questa sezione, si tratta di un sistema regolamentato per il gioco online in Italia.

L’azienda ha acquisito Sky Bet (bookmaker inglese sul mercato dal 2016).

Oggi esso opera in Italia per mezzo della licenza GAD AAMS 15246. La sua sede Italiana è a Roma.

L’operatore britannico oggi appartiene al gruppo Sky Betting and Gaming, con sede a Leeds.

Il suo obbiettivo è quello di portare “l’esperienza di gioco più fluida di sempre” all’interno del nostro Paese. Per far questo sfrutta i suoi 15 anni di attività maturata in Gran Bretagna.

Nel 2018, poi, il marchio è stato rilevato da The Stars Group Inc. Nel 2019 la società ha dato vita a al brand Sky Bet by Stars, assorbendo anche Betstars.

sky bet

Offerta benvenuto Skybet

Si tratta di un’offerta che prevede 2 step.

Primo step

Prevede una giocata con quota minima 2.00 al fine di ottenere i primi 10 euro bonus.

Secondo step

Successivamente al primo step si deve provvedere a piazzare 3 multiple composte da 3 o più eventi. In questo caso la quota minima sarà pari a 3.00 che permette di ottenere altri 90 euro.

Promozioni Skybet

sky bet promozioni

Al fine di accedere alle varie promozioni, devi solo cliccare sulla voce “promozioni”, posta in primissimo piano nell’homepage. Queste variano tutte le settimane e sono aggiornate proponendo rimborsi su:

principali eventi calcistici del weekend;

missioni;

salva bolla (rimborso ad hoc sulla Serie A);

bonus sulle giocate in multipla.

Bonus multipla 100%

Il bonus multipla di Sky Bet by Stars viene applicato alle selezioni di calcio.

Questa comprende 5 o più avvenimenti ma solo per quota minima di 1.20.

Maggiore è il numero di eventi inseriti in multipla e maggiore sarà la percentuale del bonus; nello specifico esso è compreso tra un minimo del 5% (con 5 scommesse) ed un massimo del 100% (con 20).

Al fine di usufruire di questo bonus, devi utilizzare una delle seguenti scommesse:

Risultato finale;

Gol/No Gol;

Over/Under;

Risultato esatto;

Combo 1X2+Under/Over;

Parziale/finale;

1×2 handicap.

Al momento questo bonus non viene applicato per i sistemi.

Il bonus ti verrà accreditato sul tuo conto entro un massimo di 48 ore.

Bonus Pokerstars 1000 €

Il BONUS1000 Pokerstars ti permette di ottenere un bonus pari al 100% sui primi due depositi e fino ad un massimo di 1000 euro per tutti i nuovi iscritti.

Questo è un bonus particolare, definito come bonus poker progressivo.

Effettuando uno o due depositi entro 90 giorni e fino a un massimo di 1000 euro complessivi, puoi ricevere i bonus suddivisi in tranches da 5 euro ciascuna per ogni 125 vip points accumulati. Questi possono fino a raggiungere il massimale indicato dall’offerta di benvenuto PokerStars.

In breve: 1 euro corrisponde a 25 punti VIP di Pokerstars. Questo ti viene messo a disposizione per 120 giorni di tempo. in questo periodo di tempo puoi sbloccare l’intero importo del bonus progressivo di Pokerstars.

Bonus Casino PokerStars 300 €

PokerStars Casinò ti offre un ulteriore bonus sul primo deposito (casinò). Questo è pari all’importo depositato e potrà raggiungere un massimo di 300 euro.

Il bonus è soggetto a termini e condizione ed è soggetto a puntate per tavoli online su PokerStarsCasino.it.

Qui potrai solo collezionare StarsCoin, che potrai in seguito convertire in bonus.

Sul tuo conto ti verranno accreditati 10 € di bonus ogni 100 StarsCoin raccolti, fino a raggiungere la somma depositata.

Nota bene: questo bonus non è cumulabile con altre promozioni in atto

Come registrarsi a Sky Bet by Stars?

Al fine di richiedere uno dei bonus su descritti, devi aprire un tuo account. Al fine di far questo, devi seguire alcuni passaggi, molto semplici.

Il primo passo è collegarsi al sito al fine di effettuare una registrazione direttamente sul sito di Sky Bet by Stars. Per far questo devi:

Collegarti al sito Sky Bet by Stars;

Cliccare su “Scommetti”; Clicca su “Registrati”;

Crea un account Stars; Inserisci tutti i dati richiesti dal box;

Carica il documento d’identità utilizzato in fase di registrazione, scegliendo tra: Carta d’identità; Patente; Passaporto.



Nota che il documento lo puoi anche inviare successivamente alla registrazione al seguente indirizzo: attivazione@skybet.it.

L’invio deve avvenire entro un tempo massimo di 30 giorni dalla creazione dell’account diversamente, al termine di questo periodo ti sarà disabilitato l’account.

sky bet creazione account

Metodi di pagamento e prelievo accettati su Skybet

Il bookmaker ti offre la possibilità di alimentare il tuo conto attraverso la sezione “Cassa”.

Qui puoi trovare una guida completa che ti spiega passo dopo passo non solo come creare un account, ma anche come effettuare il primo deposito.

In caso di versamento, non ci sono commissioni da pagare a prescindere che si tratti di ricarica del conto o prelievo.

Al momento su Sky Bet sono accettati i seguenti metodi di deposito e prelevamento:

Mastercard;

Visa;

Postepay;

Maestro;

PayPal;

Bonifico bancario.

Opinioni su SkyBet

Offerta di benvenuto: 8/10;

Promozioni: 9/10;

Depositi e Prelievi: 8/10;

Quote e Live: 8/10;

Usabilità: 9/10;

App mobile: 8/10;

Servizio streaming: N.D.

Assistenza clienti 9/10.

Informazioni Sky Bet

Assistenza clienti: Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

Limite di deposito: nessuno;

Licenza: Malta Gaming Authority (MGA) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Deposito minimo 10€;

Bonus iniziale: 100%;

Metodo pagamento accettato: PayPal – Visa – Mastercard – Postepay – Bank Transfer

Scommesse Sky Bet

sky bet sport

Sky Bet ti mette a disposizione la sezione scommesse sportive, all’interno della quale è possibile scommettere sui principali sport.Al momento sono disponibili i seguenti sport:

Calcio;

Basket;

Tennis;

Volley;

Hockey su ghiaccio;

Rugby;

Motori;

Champions League;

Australian Open;

NBA;

Campionati del Mondo NHL;

Serie A;

Campionati Europei;

Premier League;

Wimbledon;

Eurolega;

World Championship;

Coppa Davis.

Puoi scegliere anche di effettuare le scommesse live sugli eventi di giornata.

Molto interessante è anche la possibilità di incrementare automaticamente l’importo delle scommesse Sky Bet, con multipli di 1, 5, e 10 euro.

Questi sono indicati dal segno “+” posto nella parte sinistra della puntata.

All’interno di questa sezione sono presenti anche i più importanti eventi calcistici come:

grandi tornei;

Italia Lega Pro;

Serie D;

Campionato Inglese;

National League North/South;

Serie scozzesi;

Campionati sudamericani, ecc.

Tra gli atri sport presenti e su cui puoi scommettere ricordiamo anche:

Formula 1, con quote sui Gran Premi;

MotoGP;

Moto2.

Quote sul calcio di Skybet

Il palinsesto di quote Sky Bet sul calcio è piuttosto ampio e variegato. Esso varia dai tradizionali 1X2 agli Under/Over da 0.5 a 4.5, finanche alle combo 1X2+Under/Over o le doppie chance con Gol/No Gol.

Casinò e le slot SkyBet Italia

All’interno della sezione casinò Skybet puoi trovare:

giochi live: roulette; blackjack; unlimited blackjack;

slot con jackpot;

altre slot;

roulette;

blackjack;

baccarat;

casinò hold’em.

Piattaforma Skybet

Skybet ti permette di utilizzare una piattaforma semplice e veloce. Essa è molto apprezzata da tutti gli scommettitori e presenta un sito abbastanza clorato.

Analizzano la home page è possibile trovare svariati elementi; qui puoi trovare:

eventi top di giornata (live e pre-match), corredati da quote superstars e dalle promozioni del giorno;

palinsesto scommesse Skybet (bookmaker con i tornei di giornata).

Skybet Mobile

Molto apprezzata è anche l’app mobile, molto semplice da utilizzare. L’app rispecchia il sito, all’interno del quale è possibile trovare quote live e quote superstars.

Assistenza Clienti Skybet

Il servizio di assistenza clienti offerto da Sky Bet by Stars è semplice e molto pratico. Puoi contattare il servizio clienti tramite una delle seguenti opzioni:

telefono: 06 94 80 97 97;

email: assistenza@skybet.it – supporto@skybet.it – info@skybet.it;

chat live.

Considerazioni finali

Skybet ByStars è un sito molto apprezzato e molto semplice. Questo è no dei motivi per i quali gli scommettitori lo scelgono.

Allo stesso tempo, però, non possiamo esimerci dall’affermare che alcuni aspetti possono ancora essere migliorati.

Molto apprezzati invece i bonus. Possiamo, infatti, dire che si presta molto bene per tutti gli amanti delle multiple, componibili con pochi clic.

©RIPRODUZIONE RISERVATA