Skriniar negativo al Covid-19, recupera per il Real Madrid

Una buona notizia in casa Inter è arrivata a poche ore prima di Inter-Parma in programma oggi alle 18. Milan Skriniar è risultato negativo al tampone ed ora il suo rientro in squadra è molto vicino.

Ovviamente non sarà disponibile per la gara odierna di campionato. Il difensore slovacco dovrà adesso effettuare una serie di test per ottenere l’idoneità.

Ottenuta quella, il giocatore potrà tornare ad allenarsi con i compagni e preparare la trasferta di Champions League in Spagna contro il Real Madrid (martedì 3 novembre).

Skriniar è rimasto ai box per più di tre settimane, precisamente dall’impegno con la sua nazionale dell’8 ottobre scorso in Slovacchia–Irlanda, gara valida per le semifinali dei playoffs per la qualificazione ad Euro 2021.

Risultato positivo al Covid poco prima della suddetta gara, Skriniar ha saltato così le tre gare con la sua Slovacchia– oltre a Slovacchia–Irlanda, anche Scozia-Slovacchia e Slovacchia-Israele di Nations League.

Tornato a Milano, ecco che l’ultimo tampone effettuato ha portato il risultato sperato. In vista del delicatissimo impegno di Champions contro il Real Madrid a Valdebebas, Conte ritrova un elemento importante e fondamentale.

L’obiettivo di Skriniar adesso sarà superare i test per l’idoneità e riprendere ad allenarsi per essere convocato per Real Madrid-Inter di martedì.

Un appuntamento importante per il prosieguo del girone di Champions, una sfida da approcciare nella giusta maniera per gli uomini di Conte, che tornerà a disporre di un pezzo fondamentale del muro difensivo nerazzurro.

