Scommesse Sportive con Postepay sui Bookmaker AAMS

Sono sempre di più i siti di scommesse sportive online che oggi ti offrono la possibilità di effettuare depositi e prelievi per le scommesse sportive PostePay, il sistema di carte prepagato di Poste Italiane.

In questo articolo analizziamo quali sono i Bookmakers che offrono accettano la carta prepagata Postepay come metodo di pagamento e permettono di effettuano depositi e prelievi in modo immediato ed in completa sicurezza grazie a Postepay.

Lo faremo analizzando:

Deposito;

Prelievo;

Commissioni;

Tempistiche;

Qualità del servizio;

bonus di benvenuto, ecc.

Infine ti illustreremo come utilizzare la carta prepagata Postepay per effettuare transazioni in entrata (prelievi) e in uscita (versamenti e depositi), oltre ad evidenziarne vantaggi ed eventuali criticità.

Scommesse sportive con PostePay

Bookmaker che accettano Postepay

La scelta di questi operatori è legata al fatto stesso che PostePay offre delle misure di sicurezza senza precedenti anche utilizzandolo come un sistema di pagamento alternativo.

L’unico intoppo è che PostePay si attiva da ufficio postale.

Scommesse sportive Postepay: come e perché sceglierla?

Scegliere Postepay vuol dire scegliere di effettuare pagamenti in modo semplice e veloce ma soprattutto in modo completamente sicuro.

Puoi scegliere PostePay sfruttando tutti i vantaggi di una normalissima prepagata, come:

PIN;

numero carta;

password dinamica;

notifiche tramite SMS;

tutto il sistema di sicurezza viene garantito da un sistema rodato e utilizzato da un grandissimo numero di siti internet interessati che effettuano transazioni monetarie con modalità di utilizzo semplici.

Scopri come pagare con PostePay su StarCasinò

Bookmakers Postepay: Tempi – commissioni – limiti

Al fine di individuare quali sono i migliori siti scommesse che utilizzano PostePay per le tue scommesse sportive, abbiamo analizzato alcuni fattori chiave:

tempistiche di accredito;

limiti minimi e massimi per versamenti e prelievi;

commissioni previste.

Il tutto è stato analizzato in rapporto all’entità del bonus del bookmakers con qualità assoluta della sua proposta. Il tutto è stato realizzato con l’intento di una media ragionata tra aspetti legati ai movimenti di denaro e altri sistemi connessi alle scommesse.

>>Leggi anche: App scommesse sportive: quali sono le migliori?

Pro e Contro di PostePay scommesse sportive

Postepay come tutti gli altri sistemi di pagamento presentano dei lati positivi e alcuni lati oscuri. Nello specifico, PostePay offre:

Zero spese aggiuntive;

spesa di attivazione della carta pari a 5 €;

differenti tipologie di carta;

sistema di pagamento semplice;

sistema accettato da tutti i siti scommesse operanti in Italia;

possibilità di prelievo su tutti gli sportelli bancomat con piccolissime commissioni di 1 €.

Come effettuare un deposito sul proprio conto scommesse con PostePai?

E’ possibile piazzare scommesse effettuando pagamenti con Postepay. Per farlo devi:

attivare la carta;

accedere all’area personale del sito scommesse;

effettuare il deposito;

selezionare la card di Poste Italiane come metodo di pagamento.

Al fie di attivare la carta PostePay devi:

Recarti allo sportello di un qualsiasi ufficio postale:

Presentare carta d’identità e codice fiscale;

Compilare l’apposito modulo;

Consegnarlo all’operatore.

La carta ti viene consegnata immediatamente in busta chiusa e comprende un PIN per i pagamenti online e i prelievi agli sportelli bancomat.

Il costo totale dell’operazione è di 5 €.

Ricaricare il conto di gioco

A questo punto non devi fare altro che accedere all’area privata del conto di gioco del tuo bookmaker online. Da qui devi procedere con:

log-in;

accedere all’area ricarica;

scegliere il metodi di deposito;

selezionare la voce “Postepay”.

Il primo deposito da effettuare prevede un importo minimo di 10 €.

Come avvengono le operazioni di prelievo

Le operazioni di prelievo avvengono in modo analogo a quelle di deposito. Con PostePay, l’operazione è più semplice di quella di deposito. In breve dall’area personale, devi selezionare prelievi e scegliere Poste Italiane come metodo.

Quando effettui un prelievo, ci sono dei tempi tecnici da rispettare; essi sono compresi tra:

10 minuti;

8 giorni lavorativi.

Il tempo varia in base al sito prescelto.

Commissioni transazioni Postepay

Ovviamente sono da considerare anche le commissioni sui movimenti di denaro svolti tramite la carta di Poste Italiane.

Qui devi considerare sempre commissioni legate a depositi e prelievi sugli account dei vari bookmaker. Nello specifico possiamo dire che Postepay non li prevede.

Postepay: sicurezza delle operazioni

Tutte le operazioni effettuate tramite PostePay sono sicure in quanto prevede un sistema di sicurezza basato su determinati protocolli. Postepay vanta dei standard di sicurezza decisamente elevati.

L’adesione al Sistema garantisce elevatissimi livelli di protezione. Tutto questo lo si deve alla partecipazione al protocollo 3D Secure, ideato per salvaguardare le transazioni sui siti di Poste Italiane e sui siti esterni convenzionati.

Le misure di sicurezza previste da Postepay sono:

Adesione al sistema Sicurezza Web; Password dinamica; Associazione del numero di cellulare; rimborso in caso di frodi; storico delle transazioni.

Meglio Postepay o PayPal?

PayPal e Postepay sono sistemi di pagamento che non prevedono commissioni.

In definitiva possiamo dire che PostePay è da considerare come un metodo di pagamento agile ed efficiente che permette di effettuare scommesse sportive sui migliori siti. Tutti i pagamenti e le scommesse effettuate sono tracciate e quindi si potrà star certi che soldi scommessi non si perdono strada facendo.

È possibile anche possedere più di una carta Postepay anche senza alcunconto corrente. Puoi scegliere un massimo di 3 carte. Postepay è il servizio di carta prepagata tra i più conosciuti in Italia

Conslusioni scommesse postepay

Infine, possiamo concludere il discorso dicendo che postepay è senza dubbio una delle più sicure ed usate prepagate disponibili in Europa anche perché i costi da sostenere sono minimi. Inoltre, la possibilità di scegliere una differente carta PostePay, vuol dire scegliere quella che meglio si adatta alle esigenze personali. In pratica postepay è un sistema di pagamento sicuro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

