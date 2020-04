Scommesse sportive PayPal: come funziona sui siti AAMS (ADM)

In questa guida analizzeremo i migliori siti scommesse con PayPal ovvero siti scommesse AAMS (ADM) che accettano PayPal come metodo di pagamento per effettuare:

Deposito di denaro;

Prelievo di denaro.

E’ importante ricordare anche che ogni sito presenta diverse condizioni di utilizzo come:

somme trasferibili minime e massime;

tempi di trasferimento;

accettazione o meno di PayPal per i Bonus di Benvenuto.

paypal

Migliori siti di scommesse con PayPal

Cos’è PayPal?

Cerchiamo prima di tutto di comprendere cos’è e come funziona PayPal.

PayPal lo possiamo definire come un servizio gratuito di pagamento e trasferimento denaro tramite internet. Esso entra nella categoria dei portafogli elettronici (ewallet) e molti lo considerano come un semplice conto online.

PayPal offre numerosi vantaggi anche in merito alle scommesse online.

Scommesse online e PayPal

Tutto quello che devi fare è:

scegliere il sito di scommesse;

verificare che permetta di scommettere online con PayPal.

Nota che tutti i siti di scommesse AAMS (ADM) dispongono di una sezione dedicata ai pagamenti. Qui potrai trovare una tabella con la lista dei pagamenti disponili e le condizioni di utilizzo di essi. In pratica elencano alcune caratteristiche come:

deposito minimo;

prelevamento e condizioni;

tempistiche;

commissioni applicate.

Tutti i siti di scommesse sportive, offrono anche altri servizi di gioco come:

Casinò;

Poker;

Bingo, ecc.

Deposito con PayPal su siti scommesse

Per effettuare un deposito con PayPal, basta seguire i passaggi sotto riportati.

Effettuare il login sul sito scommesse su cui ti sei registrato;

Accedere al Conto Gioco;

Selezionare la voce “Deposita”;

Scegliere il metodo di pagamento prescelto;

digitare l’importo;

cliccare su “Deposito”.

Se si sceglie il metodo PayPal, si aprirà una schermata all’interno della quale devi inserire:

Email di registrazione;

Password di registrazione.

Da qui premere poi su accetta per completare l’operazione.

Prelievo con PayPal

Il prelievo funziona allo stesso modo del deposito.

Si ricorda però che tutti i siti di scommesse definiscono le proprie condizioni di utilizzo di PayPal. Esse possono includere:

spese di commissione sui prelievi;

tempi brevi o lunghi.

Alcune società leader nel settore delle scommesse, accettano PayPal come metodo di deposito e prelievo e richiedono un deposito minimo basso.

Attenzione poi che il sito non accetti solo PayPal come deposito e non come prelievo, perché le operazioni di prelievo dovranno essere eseguita tramite bonifico bancario.

Tempistiche e commissioni

PayPal lo possiamo considerare come uno dei migliori servizi di pagamento al mondo per via della sua velocità inerente alle transazioni in uscita e in entrata. Il deposito per mezzo di PayPal è immediato.

In merito al prelievo si deve attendere un tempo X definito come tempo di elaborazione che non è mai superiore a 24h. Solo limitati siti operano con tempi più lunghi, di circa 4-5 giorni lavorativi.

PayPal: Assistenza e Sicurezza

PayPal è un sistema di pagamento semplice, veloce e sopratutto sicuro. Come visto, le transazioni avvengono entro un max. di 24 ore e lo puoi utilizzare al fine di evitare:

frodi;

furti d’identità;

altre irregolarità.

Questo lo si deve agli avanzati sistemi di crittografia che mantengono gli standard di protezioni a livelli massimi.

PayPal non richiederà mai i vostri dati privati come:

accesso;

dati personali;

dati finanziari.

Grazie poi alla sezione Aiuto e Contatti è possibile analizzare le “Domande frequenti” che risponderanno alle problematiche più ricercate.

E’ possibile anche scegliere l’Assistenza Clienti tramite telefono fisso dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:30 e il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 18.30.

Scommesse PayPal: Pro e Contro

Registrazione gratuita;

Depositi e prelievi gratuiti;

Consente di ottenere bonus benvenuto;

Presente su tutti i migliori siti AAMS (ADM).

Perché utilizzare PayPal per scommettere online?

Lo abbiamo accennato in precedenza; PayPal è un servizio gratuito offerto da tutti i siti AAMS e ti permette, in modo rapido e veloce, di depositare e ritirare.

Utilizzare PayPal è semplice e veloce.

Bastano pochissimi passaggi per iscriverti e accedere al tuo conto personale, al quale devi poi associare una carta.

Qui devi impostare l’email e la password di riferimento.Ora sei pronto per effettuare dei pagamenti.

Con PayPal puoi:

Effettuare ogni forma di pagamento;

Fare operazioni di deposito su un sito di scommesse;

Controllare il saldo e i movimenti PayPal;

collegare una carta Postepay.

Scommesse sportive PayPal

Considerando che la maggior parte degli italiani scommette sul calcio, non possiamo non considerare la possibilità di effettuare scommesse sportive con PayPal. Ricordate, però, che in questo caso le Scommesse sportive PayPal sono condizionate a:

limiti di deposito;

limiti di prelievo;

tempistiche;

commissioni.

Infine, anche se PayPal offre innumerevoli garanzie e protezioni, sarebbe sempre meglio essere prudenti. Questo vuol dire anche effettuare transazioni con navigazione protetta, analizzando la barra degli indirizzi al fine di rendersi conto se si sta navigando su un sito HTTPS con una connessione criptata.

Tutti i siti di scommesse sportive AAMS (ADM), garantiscono la protezione dei tuoi dati.

Come funzionano le scommesse PayPal?

Le scommesse PayPal ti permettono di aprire un conto online gratuito e utilizzarlo come intermediario per i sistemi di pagamento, impostandolo tra i preferiti.

Come ricaricare PayPal per i siti scommesse?

Oggi lo puoi fare scegliendo uno dei tanti metodi adatti a ricaricare il conto PayPal. Si tratta di sistemi rapidi, comodi e sicuri. Tutti i fondi, a seguito di avvenuta ricarica, sono pronti per essere utilizzati come deposito istantaneo sul conto del proprio sito di scommesse PayPal.

Considerazioni finali su scommesse sportive PayPal

Abbiamo detto che PayPal è un sistema pratico, sicuro e semplice da utilizzare. Allo stesso tempo, depositare e prelevare con PayPal è senza dubbio un’operazione sicura, per nulla stressante in quanto permette di accedere tramite indirizzo email e password.

La tua sicurezza viene garantita da:

connessione criptata del bookmaker scelto;

sistemi PayPal che protegge eventuali frodi e problemi.

Considerando tutti i lati positivi, è difficile non consigliare PayPal quando si tratta di effettuare un pagamento online.

