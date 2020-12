Calciomercato Roma: è quasi fatta per Sirigu

Un problema importante per la Roma pare stia per essere risolto. La carenza di un portiere affidabile potrebbe essere coperta dall’arrivo di Sirigu a gennaio

Un portiere di sicuro affidamento, con esperienza all’estero, tra le fila del Psg. Salvatore Sirigu si è dimostrato affidabile, a differenza di Mirante e Pau Lopez, gli attuali numeri uno della formazione giallorossa.

Mirante era stato preso per fare il secondo, dietro nelle gerarchie a Pau Lopez. Ma in questo momento sembra sia destinato a fare il numero uno. Il portiere spagnolo, invece, pagato oltre 20 milioni di euro, non riesce ad offrire le giuste garanzie tra i pali.

Dopo la batosta presa a Bergamo e l’uscita a vuoto di Mirante in occasione del vantaggio neroazzurro. Sirigu è in panchina nel Torino da due partite e pare che sia molto probabile una sua uscita nel mercato di gennaio.

La Roma è pronta ad inserirsi per portare il portiere sardo alla corte di Fonseca.

