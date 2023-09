Sirigu a parametro zero: il colpo che non ti aspetti | Operazione chiusa in 12 ore

Il 36enne portiere è attualmente senza contratto, ma sarebbe in trattativa con un club pronto a offrirgli il ruolo di numero uno.

«Voglio solo giocare», ha dichiarato qualche settimana fa nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Salvatore Sirigu, di professione portiere, è al momento svincolato dopo che lo scorso 30 giugno è terminato il contratto che lo legava alla Fiorentina. Un’avventura che non lascerà molti ricordi, a causa di un infortunio al tendine d’Achille che gli ha permesso di scendere in campo solo una volta con la maglia viola.

Quattro mesi e mezzo di riabilitazione per poter tornare a pieno regime e per dimenticare la peggiore annata della sua carriera. Prima di trasferirsi al Franchi all’interno dell’operazione che ha visto Gollini fare il percorso opposto, il 36enne non era mai riuscito a trovare spazio a Napoli. Sei mesi e neanche un minuto collezionato, a causa dello straordinario rendimento di Meret.

Una carriera lunga e importante, quella nativo di Nuoro, iniziata nelle giovanili dl Venezia e che ha avuto il suo culmine nei cinque anni tra i pali del Paris Saint-Germain, l’unica squadra di club che gli ha dato l’opportunità di mettersi alla prova ai livelli più alti del calcio europeo e vincere dei trofei (12 in totale).

Nel mezzo – e a posteriori – diverse squadre in Italia ed una breve avventura in Spagna. Potrebbe accettare di fare il secondo quasi ovunque in A, ma la sua volontà resta quella di giocare.

Trattativa

E l’opportunità potrebbe arrivare nuovamente dalla Francia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Lorient sarebbe pronto a presentare un’offerta su base annuale all’ex Palermo.

Il club bretone ha bisogno di un nuovo numero uno, dopo la cessione di Vito Mannone al Lille. Si attendono sviluppi nelle prossime 24 ore, che saranno anche le ultime della sessione estiva di mercato.

La situazione

Dopo aver concluso la Ligue 1 in decima posizione, lo scorso anno, il Lorient punta a fare ancora meglio, magari centrando un posto in Europa.

Al momento si trova a cinque punti – alla pari con Rennes e PSG – dopo l’importante vittoria per 4-1 contro il Lille. Nel prossimo turno prima della pausa per le nazionali, gli arancioneri saranno ospiti domenica al Stade Océane di Le Havre.