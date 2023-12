Sinner lo ha scoperto in diretta TV: “Calendario modificato” | È successo tutto in una notte

Jannick Sinner fonte di ispirazione: il prossimo calendario viene modificato. È successo tutto in una notte.

È scoppiata la Sinner-mania. Un 2023 da urlo, culminata con la finale del Master 1000 di Torino, il grimaldello che ha aperto le porte del paradiso all’Italtennis vincitrice della Coppa Davis. E, volendo, il bom di iscrizioni nei circoli di tennis: tutte conseguenza delle gesta di Jannick Sinner.

Vuoi per un talento sconfinato, che fa rima con predestinato, vuoi per quella faccia da bravo ragazzo e grande lavoratore, il tennista di San Candido è entrato nei cuori di tutti gli italiani, appassionati e non.

A dirla tutta è finito perfino nella via dei presepi napoletani. La sua statuetta è stata la più vendita in via San Gregorio Armeno, la via dei presepi napoletana, riuscendo nell’impresa di far passare in secondo piano i giocatori di calcio azzurri, campioni d’Italia in carica.

“Sinner lavora per diventare numero uno”. Ne è fermamente convinto Filippo Volandri, coach dell’Italtennis trionfatrice nell’ultima Coppa Davis. “Può diventarlo. L’anno prossimo può anche vincere uno slam, pure più di uno. Quello che mi piace è che sta lavorando per diventare numero uno, poi vedremo quanto tempo ci metterà”.

Una partita di Sinner ha fatto scuola, creando un precedente

Jannick Sinner sempre in auge, anche quando non fa nulla. Al Master 1000 di Parigi fu costretto a ritirarsi prima degli ottavi con Alex de Minaur (proprio l’australiano che ha battuto nell’ultimo incontro della finale di Davis) a causa degli orari completamente da riscrivere, visto che lo tennero in campo fino alle 2.37 di mattina?

Le parole di Darren Cahill tornano d’attualità. “L’organizzazione del torneo – disse l’allenatore di Sinner – non tiene conto della salute dei giocatori”. Detto, fatto. Fu proprio quella partita a creare un precedente sull’organizzazione del prossimo Master 1000 di Parigi.

Come viene modificato il Master 1000

Sbagliare umano, perseverare diabolico, ma Cedric Pioline non vuole correre questo rischio e ha deciso di correre ai ripari, proprio grazie al precedente di Sinner. Il direttore del Master 1000 di Parigi, in una recente intervista alla stampa locale, ha annunciato un grande cambiamento.

“I risultati dell’edizione 2023 del Master 1000 di Parigi sono molto positivi. Stiamo già aspettando con impazienza l’edizione 2024 e abbiamo molte idee per ottimizzarla e rispondere alle sfide di accoglienza e calendario”. Ecco il passaggio in cui Sinner farà giurisprudenza. “Nel 2024 il programma del campo centrale cambierà: tre partite nelle sessioni diurne e solo due in quelle serali”. Direttamente o no, c’è sempre Sinner di mezzo.