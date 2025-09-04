Sinner batte Musetti e va in Semifinale agli US Open: Video Highlights del Match

Jannik Sinner travolge Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-1 6-4 6-2 e vola in semifinale agli US Open dove venerdì affronterà Felix Auger Aliassime.

L’unico rammarico per Lorenzo è quello di essere partito male, forse ha sentito troppo la tensione e nel primo set non c’è stata partita. Tradito dalle prime che non entravano, Musetti non è riuscito ad entrare subito in partita. Jannik invece è partito fortissimo senza sbagliare nulla: è stato perfetto.

Per il resto però, più che i demeriti di Musetti, sono tanti i meriti di Sinner che ha giocato un tennis strepitoso, probabilmente la sua miglior partita di questo Slam americano. #Lorenzo ci ha provato, il secondo set è stato combattuto, nel terzo Jannik è stato più spietato e il break in avvio è stato decisivo, anche se forse il 6-2 è un punteggio ingeneroso per Musetti.

In due o tre occasioni il tennista toscano ha allargato le braccia sconsolato: Sinner era ingiocabile. Più volte il toscano ha provato a metterlo in difficoltà con le palle corte, ma non funzionava.

Nel secondo set il numero uno al mondo ha concesso solo una palla break, nel terzo ben sei, ma tutte annullate. E così piano piano la resistenza di Musetti, che a tratti ha giocato ad altissimo livello, è crollata.

Sinner prosegue la sua marcia verso la difesa del titolo, sarebbe il suo quinto Slam, il quarto sul cemento: intanto, diventa il secondo più giovane di sempre a raggiungere le semifinali in tutti gli Slam nella stessa stagione. dietro a Rafa Nadal. In ballo c’è anche la vetta del ranking. Musetti ha fatto il possibile e merita scroscianti applausi, ma all’Us Open ha incontrato il Marziano

Video Highlights del match Jannik Sinner – Lorenzo Musetti:

Cronaca del Match Sinner – Musetti:

Jannik Sinner continua la sua corsa verso il secondo titolo consecutivo agli US Open e lo fa con una prestazione monumentale. Nella storica prima volta di un quarto di finale tutto italiano in uno Slam maschile, il numero uno del mondo supera Lorenzo Musetti con un netto 6-1, 6-4, 6-2 in appena due ore di gioco. Il campione in carica dimostra ancora una volta la propria superiorità tecnica e mentale, salvando tutte le sette palle break concesse e convertendo cinque delle sei a disposizione.

L’inizio è stato devastante: Sinner parte a razzo, conquista i primi cinque game consecutivi e chiude il primo set in appena 27 minuti, ingabbiando Musetti in scambi difensivi prolungati e impedendogli di esprimere il proprio tennis elegante. Lorenzo prova a rispondere con colpi di classe, soprattutto con il suo rovescio, ma gli errori non forzati e la pressione costante di Jannik fanno la differenza.

Nel secondo set l’equilibrio aumenta e il match diventa più combattuto. Musetti salva due palle break con grande coraggio e resta in partita fino al 4-4. Ma proprio in quel momento cruciale arriva l’episodio decisivo: una doppia falla del toscano concede il vantaggio a Sinner, che con freddezza chiude il parziale sul 6-4. Nel terzo set, invece, il dominio del numero uno al mondo torna totale: profondità, potenza e precisione inchiodano Musetti, che nulla può contro il ritmo incessante del campione altoatesino.

Grazie a questa vittoria, Sinner approda in semifinale agli US Open 2025 dove affronterà Felix Auger-Aliassime venerdì notte, intorno all’una italiana. Jannik conferma così il suo status di fuoriclasse assoluto, diventando anche il secondo più giovane di sempre dopo Rafa Nadal a raggiungere le semifinali in tutti gli Slam nella stessa stagione.

Per Musetti resta la consapevolezza di aver dato tutto in un match storico, ma contro questo Sinner non c’è stato nulla da fare. Per Jannik, invece, il sogno continua: New York lo aspetta, e il bis agli US Open è sempre più vicino.