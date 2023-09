Simone Inzaghi, ultimo anno alla guida dell’Inter | Pazza idea del top club europeo

Nonostante il rinnovo del contratto, firmato da poco, che lo lega ai nerazzurri fino al 2025, il tecnico piacentino potrebbe salutare a fine stagione.

Due stagioni all’Inter, quattro trofei conquistati, una finale di Champions League disputata, anche se poi persa ma a testa altissima contro il Manchester City, e la capacità di dare un’identità ed un gioco ben riconoscibile alla sua squadra nonostante i tanti stravolgimenti di questi anni.

Simone Inzaghi è arrivato all’Inter due estati fa e aveva il compito difficilissimo di sostituire Antonio Conte, fresco vincitore di uno Scudetto che, nella Milano nerazzurra, mancava da ben 11 anni. Un primo anno in cui arrivano Coppa Italia e Supercoppa Italiana, entrambe battendo in finale i rivali storici della Juventus, ma anche una delusione cocente in Campionato, con uno Scudetto in qualche modo regalato al Milan.

Il fatto di non essere riuscito a regalare ai tifosi la gioia della seconda stella resterà per molto tempo sulla coscienza di Inzaghi, ma soprattutto verrà usata come prima accusa dai suoi detrattori. Tanto più che, nella stagione scorsa, arriva un campionato di Serie A assai deludente, con l’Inter mai in lotta con il Napoli.

Di contro, però, l’ex allenatore della Lazio porta di nuovo a casa Coppa Italia e Supercoppa Italiana e vive il sogno europeo fino alla finale, portando l’Inter ad Istanbul. Anche nella stagione precedente i nerazzurri avevano fatto un buon percorso in Champions League, venendo eliminati dal Liverpool agli ottavi di finale, ma sfiorando l’impresa ad Anfield.

Inzaghi, un nuovo contratto ed un futuro blindato?

Soprattutto il cammino europeo ha convinto la società nerazzurra ha prolungare il contratto ad Inzaghi fino al giugno 2025, con un adeguamento che lo porta a guadagnare 5.5 milioni di euro (6 compresi i bonus).

Simone Inzaghi, quindi, sembra aver blindato il suo ruolo da tecnico dell’Inter. Di questi tempi, però, si sa che i contratti valgono il giusto. Sull’allenatore nerazzurro, inoltre, dopo lo straordinario cammino europeo della passata stagione, ci sono gli occhi di diversi club europei importanti. Club che potrebbero offrirgli anche uno stipendio più alto rispetto a quello che percepisce a Milano.

Inzaghi, ecco dove potrebbe allenare dalla prossima stagione

Su tutti sembra esserci l’Atletico Madrid. I colchoneros potrebbero davvero cambiare allenatore durante la prossima estate e questo potrebbe essere l’ultimo anno del ‘Cholo’ Simeone, in sella dal dicembre 2011. A Madrid, sponda Atletico, inoltre, c’è un DS italiano: il 52enne bresciano Andrea Berta.

Nonostante il fresco rinnovo con l’Inter, quindi, un’offerta importante e ricca del club spagnolo potrebbe far vacillare seriamente Inzaghi che, soprattutto se dovesse vincere lo Scudetto e quindi riportare nella Milano nerazzurra la seconda stella, saluterebbe da vincente e diventerebbe anche un rimpianto dopo le tante critiche ricevute nella passata stagione.