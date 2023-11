“Siamo in trattativa”: esplode la bomba in casa Juventus | Il presidente se lo fa scappare in assemblea

Grandi manovre in casa Juventus, fresca di assemblea degli azionisti. Maurizio Scanavino conferma l’indiscrezione.

Nella settimana che termina con il big match dello Stadium, dove la Juventus proverà a fermare, in primis, la fuga dell’Inter, semmai sorpassarla in classifica, l’assemblea degli azionisti bianconeri è servita per tirare un po’ le somme.

La Signora ha i conti in rosso, questo si sapeva, ma ora si sa anche di quanto. Perdite per 75,1 milioni di euro, problematiche risolvibili con una bella proposta (approvata) di aumento di capitale a pagamento da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024, per un importo massimo complessivo di 200 milioni di euro.

Nuove emissioni di azioni ordinarie in arrivo, un’opzione per gli azionisti aventi diritto: le 2.527.478.770 azioni ordinarie verranno trasformate in 252.747.877 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione, nel rapporto di una nuova azione ogni 10 titoli in circolazione. Il club bianconero prevede che il raggruppamento venga eseguito prima dell’inizio dell’aumento di capitale.

“Il conto economico evidenzia una crescita dei ricavi di 64 milioni e di un abbassamento dei costi di 41 milioni”. Così l’amministratore delegato bianconero, Maurizio Scanavino, che guarda un bicchiere un po’ pieno.

“La campagna trasferimenti 22/23 è stata all’insegna dell’equilibrio finanziario, mantenendo la competitività della rosa – rimarca l’ad – l’ingresso di Bremer, Kostic, Milik e Cambiaso, è stato recuperato attraverso la cessione di De Ligt e Kulusevski”.

Calciomercato, cosa bolle in pentola

L’aumento di capitale permetterà alla nuova Juve, quella nata sulle ceneri dell’era Agnelli, di restare competitiva ma senza fare spese folli e, soprattutto, movimenti che sono costati perdite considerevoli.

In dubbio, però, che a gennaio urgono rinforzi, in primis a centrocampo, dove si deve sopperire alle assenze di Paul Pogba (squalificato per doping) e Nicolò Fagioli (squalificato fino a maggio per aver scommesso, anche se non sulla Juventus). Kalvin Philips, in prestito dal Manchester City, l’operazione più vicina dall’essere completata, probabilmente non l’unica.

Nuovi soldi in arrivo

Nelle pieghe dell’assemblea azionaria bianconeri, Scanavino qualcosa in più l’ha detta, o meglio se l’è lasciata scappare: “Confermo che lo sponsor è in scadenza”. Insomma la nuova maglia della Juventus potrebbe non avere più la scritta Jeep.

“Siamo da tempo in trattativa con brand e società primarie per la prossima stagione – rivela Scanalino – per un periodo di più stagioni legate alla sponsorizzazione di maglia”. Sempre secondo l’amministratore delegato ci sarà una modalità classica legata a una parte fissa più una serie di bonus-malus, per questo Max Allegri continua a ripetere che l’obiettivo della Juve quest’anno deve essere e restare la Champions. Così la Juve potrebbe prendere più soldi, dalla UEFA e dal nuovo sponsor.