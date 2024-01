Siamo costretti a venderti: il disastro è tutta colpa del bilancio | Se ne va per una miseria

Settlement agreement, mercato sostenibile e problemi di bilancio caratterizzando anche la sessione invernale di questo mercato.

Un mercato a cui andare con le pinze. Già questa estate c’erano state le avvisaglie dei problemi economici di molti club, offuscati volendo dall’invasione araba. La soluzione trovata, almeno finché il Decreto Crescita non è stato abrogato, è stata, e lo è tutt’ora in maniera più contenuta per una questione temporale (il mercato invernale dura un mese), la sostenibilità.

Una “pratica” largamente dilagante questa estate e anche in questa sessione di mercato, dove si continua a cedere per comprare, che fa rima con rimpiazzare come nel caso dell’Inter, che ha preso Buchanan solo ed esclusivamente per l’infortunio occorso a Cuadrado, e prenderà un attaccante soltanto se dovesse arrivare a cedere Alexis Sanchez.

Sostenibilità anche contro il settlement agreement: è il caso della Roma che può prendere soltnto giocatori in prestito per non violare l’accordo preso con l’UEFA (vedi l’acquisto di Dean Huijsen), oppure prima vendere (vedi Renato Sanches) per poi acquistare.

Anche il Milan, che ha bisogno di un difensore come il pane è stata costretta in primis a cedere Krunic (al Fenerbahce) per arrivare a Terracciano, in alternativa ridiscutere l’accordo con il Villarreal per riprendere prima del tempo Matteo Gabbia.

Tutto il mondo è paese.

Anche i ricchi piangono. In Inghilterra non è tutto oro quello che luccica. L’Everton è stato penalizzato di 10 punti per mancato rispetto delle norme sui profitti e la sostenibilità. Nell’occhio del ciclone ci sono altri club, tra cui anche il Manchester City campione d’Europa.

E che dire del Newcastle, quelli che hanno preso Tonali questa estate per oltre 80 milioni di euro, quelli in mano al Fondo PIF, uno dei fondi sovrani più ricchi e prestigiosi dell’intero pianeta, con 4 squadre di proprietà nella Saudi Pro League: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad.

Problemi, problemi, problemi

Pur con la proprietà più ricca del mondo per distacco, i Magpies devono fare i conti col Fair Play Finanziario, con la conseguenza della cessione di un big per rientrare nei parametri indicati dalla UEFA. La conferma arriva direttamente dal club, nelle parole dell’amministratore delegato, Darren Eales.

Uno tra Bruno Guimaraes, Sven Botman e Alexander Isak gli indiziati a partire. Nessuna entrata in questa finestra invernale di mercato, il motivo è molto semplice: sono i conti in rosso, una perdita di 73.4 milioni di sterline nel risultato dell’anno finanziario 2022/23, nonostante i ricavi siano aumentati del 39%, complice anche il ritorno in Champions. L’anno scorso la perdita fu di 72,9%, non si può superare perdite complessive negli ultimi tre bilanci di 105 milioni di sterline. Il Newcastle l’ha ampiamente superato e per rientrare, deve vendere.