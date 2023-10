Si, vengo di corsa: Jorginho a zero euro per lo scudetto | La prima chiamata c’è già stata

Il centrocampista italo-brasiliano potrebbe cambiare squadra già a gennaio e farebbe comodo a diverse squadre importanti. Una in particolare.

Ha perso la Nazionale dopo l’addio di Roberto Mancini e, nonostante il grande Europeo vinto da protagonista, purtroppo in molti lo ricorderanno per i due rigori decisivi sbagliati contro la Svizzera che ci sono costati la qualificazione diretta al Mondiale in Qatar. Chiaro è che non è tutto riconducibile ai quei due sbagli il fallimento iridato della nostra Nazionale, ma per molti è stato usato come capro espiatorio.

Jorginho, da quando è stato scelto come oriundo per vestire la maglia dell’Italia, ha sempre dato tutto e la sua esperienza con gli azzurri non può essere ricondotta di certo solo a quei due rigori. Proprio prima e durante l’Europeo, vinto nell’estate 2021, l’italo-brasiliano ha vissuto la fase più felice della sua carriera calcistica.

Con il Chelsea, che lo aveva acquistato dal Napoli nell’estate del 2018 per circa 60 milioni, ha conquistato anche altri trofei, tra cui l’Europa League con Sarri nel 2019, ma il trionfo in Champions nel maggio 2021 resterà sicuramente il punto più alto della sua carriera da calciatore nei club. Dopo l’Europeo, però, Jorginho ha cominciato a vivere una fase calante e non solo in Nazionale.

Nel Chelsea, infatti, le cose sono cominciate a girare male e nel gennaio 2023 il club londinese lo ha ceduto all’Arsenal con cui ha firmato un contratto di 18 mesi con opzione per un altro anno. Durante la seconda parte della scorsa stagione, l’italo-brasiliano è stato fondamentale per Arteta ed è stato spesso impiegato da titolare nella corsa alla Premier League poi persa contro il Manchester City di Guardiola.

Jorginho, solo alternativa all’Arsenal

In questa stagione, però, le cose sembrano essere cambiate. L’arrivo di Declan Rice ha diminuito ancor di più lo spazio a disposizione di Jorginho che, in dodici partite stagionali, ne ha giocate soltanto due da titolare, venendo spesso impiegato solo per alcuni spezzoni di gara.

Un utilizzo part-time che non accontenta il calciatore, ma che fa anche capire quanto sia difficile che i Gunners esercitino l’opzione del rinnovo per un altro anno al termine di questa stagione. La strada ormai sembra segnata e Jorginho potrebbe partire a zero durante la prossima estate.

Jorginho, ecco gli scenari per il futuro

In Italia piace tanto alla Lazio con il suo ex mentore, Maurizio Sarri che lo riabbraccerebbe volentieri. Ma non solo. Sulle tracce del centrocampista azzurro sembra esserci anche la Juventus che deve fare i conti con i tanti problemi a centrocampo e con la coperta cortissima causata dagli stop forzati che terranno Fagioli e Pogba lontano dai campi di gioco per tanti mesi.

La Juve non vorrebbe fare operazioni con gli Over 30, ma Jorginho potrebbe rappresentare un’occasione da non lasciarsi sfuggire e lasciare Londra magari anche a gennaio con un piccolo indennizzo a favore dell’Arsenal. I prossimi mesi saranno decisivi con Allegri che sicuramente lo accoglierebbe a braccia aperte.