Si stanno allineando i pianeti: Bonucci e il gran tradimento | Lo Stadium impazzisce

Leo Bonucci non ci sta e prosegue la sua personalissima battaglia contro la Juve. Nel suo futuro anche un grande tradimento.

Il passato ormai non esiste più, fin da quando Giuntoli e Manna, questa estate sono andati a casa Bonucci a spiegargli che di fatto il suo tempo alla Juventus era terminato, nonostante l’anno ancora che gli resta di contratto.

Il presente di Leo 0, aspettando un futuro migliore. Tante frecciatine sui social: l’ultima, volendo interpretare un post su Istagram, contro Max Allegri, subito dopo la conferenza stampa pre-Bologna.

Addirittura la richiesta di un nuovo reintegro, a pochi giorni dal termine della sessione estiva di calciomercato. Il legale del difensore viterbese, infatti, a poche settimane dalla prima, che ha scatenato un putiferio, ha mandato una seconda pec ai bianconeri, con il medesimo fine: quello di un utopico reintegro.

Una battaglia fuori dal rettangolo verde

Ormai la battaglia tra Bonucci e la Juventus si è trasferita lontano dai campi di calcio. Mentre il suo agente cerca una sistemazione tutt’altro che decisa, il suo legale nominerà un noto giurista dello sport per il futuro arbitrato, come previsto dall’accordo collettivo, come rivela la Gazzetta dello Sport.

Se resterà alla Juve Leo chiederà il reintegro, altrimenti il danno d’immagine: per l’entourage dell’ex capitano della Signora, non è stato rispettato l’accordo tra le parti. Avanti così, anche se la Juve non ha mai fatto un passo indietro su questa situazione.

Bonucci e il futuro: il tempo stringe

Se passato e presente si conoscono, il futuro è tutto da scrivere. Sembra raffreddata, o quanto meno in stand by, la pista che porterebbe Bonucci in Bundesliga, per indossare la maglia dell’Union Berlin, un club che potrebbe regalargli una nuova esperienza in Champions League. Ma a quanto pare è una destinazione che non lo convince del tutto.

Meglio aspettare la Lazio, anche se il tempo stringe. Meglio ascoltare un Genoa che si sta facendo prepotentemente largo. Oppure il grande tradimento. Sì perché per quanto remota c’è la possibilità che Bonucci possa vestire la maglia dell’Inter nella stagione di Serie A appena cominciata: il blocco alla trattativa Pavard (che ha puntato i piedi e chiesto di non giocare nell’incontro del Bayern contro l’Augsburg, nonostante Tuchel abbia già fatto sapere che se i bavaresi non troveranno pronti, la cessione sarà bloccata) apre un clamoroso pertugio. Se salta Pavard, ecco il piano B. B come Bonucci.