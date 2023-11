Si, si può fare: Bonucci torna in Serie A | Contratto da 6 mesi per la salvezza

Rivoluzione in casa Union Berlin. Salta Urs Fischer, Leonardo Bonucci potrebbe tornare in Italia già a gennaio.

Lo scorso anno, di questi tempi, costruiva un qualcosa di mai visto nella sua storia, qualificandosi per la prima volta in Champions League. Sembra passato un secolo nella Berlino che tifa Union.

Il miracolo del club tedesco nessuno lo scorderà ma in un anno si è passati dalle stelle alle stalle. Basta guardare il ruolino di marcia dell’Union Berlin di quest’anno per capirlo: due vittorie tra campionato e Champions, un pari e poi solo sconfitte.

Dodici sconfitte sono tante, troppe, per continuare con Urs Fischer, il deus ex machina della favola Union. Un’Union Berlin che non fa punti in Bundesliga da agosto, ultimo in classifica con la miseria di sei punti all’attivo, che in Champions ha pareggiato, incredibilmente, solo al Diego Armando Maradona contro il Napoli.

“Per me personalmente e probabilmente per tutti i tifosi dell’Union Berlino, questo è un momento molto triste”. L’amara confessione di Dirk Zingler, numero uno dell’Union Berlin: “Mi addolora che non siamo riusciti a interrompere il trend negativo delle ultime settimane“.

Union Berlin: soluzione interna e rivoluzione

Soluzione interna per il fanalino di coda della Bundesliga, reduce da un pesante 4-0 a Leverkusen contro la prima della classe: al posto di Urs Fischer, che paga 13 sconfitte di fila e un pari proprio con il Napoli, è stato promosso. È stato promosso Marco Grote.

L’allenatore dell’Under 19 ha una peculiarità: il suo vice è una donna, Marie-Louise Eta, sarà la prima donna che andrà a sedersi su una panchina della Bundesliga. Una soluzione interna che implica una rivoluzione.

Bonucci via dall’Union a gennaio?

La domanda sorge spontanea, Bonucci via dall’Union a gennaio? La risposta attualmente è “forse”, oppure “probabile”, dal momento che l’ex difensore della Juventus aveva accettato la Bundesliga perché l’Union Berlin era in Champions e lì avrebbe potuto alimentare la speranza di partecipare al prossimo Europeo.

Ma le dimissioni di Roberto Mancini dalla panchina della Nazionale, l’avvento di Luciano Spalletti in sella all’Italia e ora la rivoluzione dopo la rescissione consensuale con Urs Fischer, cambiano inevitabilmente le carte in tavola. Anche perché arrivano degli ammiccamenti dall’Italia. Salernitana, Monza e Genoa avrebbe chiesto informazioni sull’ex bandiera bianconera. A questo punto non avrebbe senso continuare in una squadra fuori dalla Champions League, che al massimo potrà salvarsi in Bundesliga e dove Bonucci non ha lasciato mai il segno.