Si prendono anche i dirigenti: Arabia Saudita pigliatutto | Addio alla Serie A per l’Al-Nassr

La squadra di Cristiano Ronaldo ha appena ufficializzato l’arrivo di un ex dirigente importante del calcio italiano.

Da un punto di vista calcistico il 2023 verrà ricordato come l’anno in cui l’Arabia Saudita si è prepotentemente inserita nel mondo del calcio. Dopo aver testato le acque con l’acquisizione del Newcastle United ad ottobre 2021, il governo di bin Salman ha deciso di effettuare un step ulteriore: rendere la Saudi Pro League appetibile e competitiva.

Cristiano Ronaldo pochi mesi fa, dopo aver firmato con l’Al Nassr, aveva dichiarato che nel giro di pochi anni il campionato saudita sarebbe diventato uno dei migliori al mondo. Sulla genuinità delle dichiarazioni non disquisiamo, ma è innegabile che la sontuosa campagna acquisti di quest’estate confermi quantomeno le intenzioni.

Nessuno prima d’ora, neanche Stati Uniti o Cina, era riuscito a derubare così in massa le leghe europee di alcuni dei migliori giocatori al mondo. La monarchia saudita l’ha fatto, a fronte di investimenti che in termini di cartellini sono stati secondi soltanto alla Premier League.

Nonostante l’acquisizione di così tanti campioni, i dati sugli ascolti all’estero sono ancora mediocri. Appare chiaro, però, che tutto questo circo messo in piedi nel giro di sei mesi non può essere valutato attraverso normali parametri economici e di business, si tratta del tentativo di un paese di migliorare la propria reputazione attraverso l’utilizzo del soft-power. Dunque, il “saccheggio” ai danni dell’Europa non è destinato a terminare presto.

Nuovo arrivo

Le acquisizioni non hanno riguardato soltanto i calciatori, sono stati ingaggiati anche allenatori del calibro di Nuno Espirito Santo, Steven Gerrard, Jorge Jesus, senza dimenticare la nomina di Roberto Mancini a nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Secondo la stampa inglese, sono sulla lista della spesa anche gli arbitri, che potrebbero guadagnare molto di più di quanto percepiscono attualmente nelle leghe top europee.

Un altro arrivo non strettamente legato al campo è stato ufficializzato nelle scorse ore. Si tratta di Guido Fienga, che da qui in avanti ricoprirà il ruolo di amministratore delegato dell’Al Nassr.

Curriculum

«L’assunzione di Fienga si allinea con gli obiettivi strategici dell’Al Nassr: cercare di attrarre professionisti e esperti altamente qualificati per migliorare le capacità e le competenze del club in accordo con gli obiettivi di crescita dello sport saudita e la realizzazione di ‘Vision 2030‘», si legge sul comunicato ufficiale.

Fienga, dopo aver lavorato a lungo nel settore delle comunicazioni, dal 2013 al 2021 è stato uno degli uomini chiave di Pallotta nella Roma, ricoprendo prima il ruolo di direttore media e comunicazione e poi di amministratore delegato.