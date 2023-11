Si, parliamone: Zielinski e il tradimento in Serie A | L’agente ha il telefonino impazzito

Dal grande rifiuto alla possibile partenza a giugno: strano davvero il destino di Piotr Zielinski. Tutte le possibili destinazioni.

Le vie del calciomercato sono infinite. Tutto e il suo esatto contrario. Mille modi per definire la paradossale situazione di Piotr Zielinski, uno degli alfieri di Luciano Spalletti, che ha dato scacco matto alla scorsa Serie A.

Poteva e doveva andare via in estate. A Napoli, a un certo punto, avevano perso la speranza. Sì perché il Napoli si era difeso dall’assalto della Lazio, se non fosse che all’ombra del Colosseo c’è un certo Maurizio Sarri, uno che Zielinski lo ha visto crescere ai tempi dell’Empoli.

Troppo alta la cifra richiesta dal Napoli, una bazzecola per i paperoni sauditi. L’offerta dell’Al-Ahli era davvero importante, 12 milioni di euro a stagione per il centrocampista tuttofare polacco. Cifre assurde pensando all’ingaggio dell’ex Udinese ed Empoli.

Quella araba è era una cifra quasi quattro volte superiore agli attuali 3,5 del contratto del polacco con il Napoli, in scadenza a giugno del 2024. Il “no” di Zielinski fece scalpore, Napoli esultò, la Serie A gonfiò il petto ad agosto, tronfia perché uno dei migliori centrocampisti in Italia aveva preferito restare qui da noi.

Zielinski-Napoli, qualcosa è cambiato

Passano qualche mese, non di più, inizia il campionato, si attende quella che per tutti era una pura formalità, ma quel sì tarda. Passano i mesi e i dubbi sulla permanenza di Zielinski comincia a prendere corpo.

Qualcosa deve essere cambiato, e non solo perché è andato via Luciano Spalletti, due le ipotesi più accreditate per questo cambio repentino di intenti: o l’offerta del Napoli non è soddisfacente per il centrocampista polacco, oppure quel no all’Arabia Saudita era per attendere la giusta chiamata dalla Serie A.

Calciomercato Napoli, Zielinski alla finestra: ecco chi lo vuole

Tante big hanno fiutato l’affare dopo i silenzi tra il Napoli e Piotr Zielinski. Che, in scadenza di contratto, diventa d’un tratto uno dei parametri zero più ambiti della Serie A. La Lazio potrebbe tornare alla carica, ma non sembrerebbe la destinazione più ambita del polacco. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’entourage del centrocampista cresciuto nello Zaglebie, la squadra della sua città, non ha nessuna fretta e starebbe ascoltando le varie proposte, due in particolare.

La prima è quella dell’Inter, perché Zielinski piace e non poco a Simone Inzaghi. La seconda è la Juve, che ha un disperato bisogno di elevare la qualità (e quantità) del suo centrocampo. In più la Signora ha un asso in più nella manica: Cristiano Giuntoli, che ha avuto a che con il polacco proprio a Napoli.