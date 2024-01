Si, lo prendiamo noi: lascia il Milan e va al Monza | Tutto merito di Galliani

Grandi manovre in casa Milan, ma anche illustri partenze nel mercato invernale. Galliani strappa un rossonero e lo porta al Monza.

Per un Terracciano che ha coronato il suo sogno di giocare in una big a forti tinte rossonere, uno che il rossonero potrebbe non vestirlo mai. Ha davvero dell’incredibile la trattativa per Matija Popovic, astro nascente del calcio serbo.

L’attaccante, 18 anni, era arrivato a Milano per firmare un lungo contratto ce lo avrebbe legato al club rossonero. Già, lo avrebbe. All’improvviso due ostacoli difficilmente superabili. Il primo riguarderebbe il modus operandi dell’entourage di Popovic: agli occhi del club è apparsa una forzatura l’arrivo in città di giocatore e team senza che ci fosse una reale base organizzativa concordata con la dirigenza di via Aldo Rossi.

L’altro scoglio sarebbero le commissioni chieste sul trasferimento, reputate eccessive dal Milan. Il problema è che Popovic è un profilo seguito da tempo, per il quale il Milan ha già faticato a superare un’agguerrita concorrenza, big internazionali ma anche Juventus.

L’affare non è ancora saltato, ma ciò che sembrava una pura formalità, rischia seriamente di diventare troppo complesso. Come se non bastasse, l’arte di operare di Adriano Galliani, potrebbe togliere un altro gioiellino al Milan, seppur a titolo temporaneo.

Ritorno di fiamma

Sembra di rivivere la trattativa di Matija Popovic al contrario. La cessione di Davide Bartesaghi, talentuoso terzino classe 2005, uno dei tanti giovani lasciati da Stefano Pioli quest’anno, sembra arenata. Potrebbe non essere del tutto così.

Adriano Galliani starebbe stringendo con la sua ex società per prendere, a titolo temporaneo il Nazionale Under 19, prodotto del settore giovanile dell’Atalanta, anche se al Milan dal 2012, all’età di sette anni. Dopo la trafila delle giovanili, Bartesaghi da quest’anno si sta allenando con Stefano Pioli.

Il debutto in Serie A

L’allenatore rossonero lo ha già fatto esordire in Serie A, lo scorso settembre nell’1-0 all’Hellas Verona. Il Milan crede nel terzino sinistro di Erba, con il quale ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista, fino al 30 giugno 2026.

E qui entra in campo Adriano Galliani. L’ad del Monza è rimasto molto interessato al giocatore, a tal punto che lo vorrebbe portare alla corte di Raffaele Palladino. Ora che è arrivato Terracciano, il Milan potrebbe anche assecondare l’ex ad, cedendolo con la formula del prestito. Restano da capire i termini dell’accordo.