Si, lo possiamo far partire: Marotta sceglie il primo sacrificabile | Addio a giugno

L’arrivo di Tajon Buchanan non sarà l’unico movimento di calciomercato da parte dell’Inter. Marotta ha scelto un sacrificabile per giugno.

Stretta finale per Tajon Buchanan. Un terzino moderno, di quelli che piacciono a Simone Inzaghi, sempre molto attento a ruotare tutti i suoi laterali: il canadese del Club Brugge è il prescelto, ha già detto sì al club nerazzurro, anche se non basta per la fumata bianca.

Ballano due milioni di euro per la chiusura della trattativa per il passaggio di Tajon Buchanan a Milano, nella sessione di calciomercato di gennaio, ormai alle porte. Secondo Sky Sport, le parti potrebbero trovare un accordo sulla base di una cifra pari a otto milioni di euro, a metà strada tra la richiesta da dieci milioni dei belgi e l’offerta da 6 milioni di euro messa finora sul tavolo dai nerazzurri.

Filtra ottimismo, comunque. L’Inter ha scelto Tajon Buchanan per sostituire Juan Cuadrado, che ha deciso di operarsi per quella fastidiosa tendinite che non gli ha dato tregua in questa prima parte di esperienza nerazzurra.

Ma Buchanan non sarà l’unico movimento di mercato di un’Inter divisa tra chi deve rimanere, per presente e futuro, e chi di futuro in nerazzurro non ne ha. Come Alexis Sanchez: se sarà a gennaio, oppure direttamente a giugno, lo scopriremo solo in questi giorni.

L’ago della bilancia

El Niño Maravilla è l’ago della bilancia di questo calciomercato. Per due motivi. Uno, è in bilico per non ha per niente convinto. Due, come le arabe che hanno chiesto info: l’Al-Ittihad di Marcelo Gallardo che lo conosce benissimo, Al-Ettifaq di Steven Gerrard ha fatto nuovamente capolino grazie.

Così, l’Inter potrebbe lasciar partire Alexis Sanchez, a patto di trovare un sostituto di pari, se non superiore, livello. Taremi, d’altronde è stato già oggetto del desiderio nerazzurro (e milanista) questa estate. Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma.

Fumata grigia per il rinnovo

Oltre il mercato di gennaio, c’è un presente da trasformare in futuro. Se per Dimarco, Barella e Lautaro Martinez siamo ai dettagli per i rinnovi. Se le Mkhraryan (in scadenza) si deciderà proprio in questi giorni (una base per estendere per un’altra stagione, c’è) lo stesso non si può dire per Denzel Dumfries.

L’olandese ha diverse richieste, il valore del suo cartellino è cresciuto rispetto all’estate scorsa, ma soprattutto non è stato fatto nessun passo avanti per il rinnovo. I nerazzurri, poi, si stanno portando avanti con i lavori proprio con Buchanan con sei mesi d’anticipo e poi conterebbero sul ritorno di Zanotti dal San Gallo, così come scrive Tuttosport. Dumfries? Potrebbe far cassa questa estate, in nome del mercato sostenibile.