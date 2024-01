Si, è il momento di andare in prestito: lascia l’Inter a gennaio | Operazione (quasi) fatta

Chiusa, almeno per il momento, la campagna rinnovo, Marotta pronto a cedere per comprare nel mercato di gennaio.

Un, due, tre… Inter. Tre il numero perfetto per chiudere il capitolo rinnovi dell’Inter. Il più importante, per una questione di tempi, era Henrikh Mkhitaryan, in quanto il suo contratto scadeva il 30 giugno.

Ebbene, la dirigenza nerazzurra prende come si suol dire due piccioni con una fava. Il centrocampista armeno non solo estende ufficialmente il proprio accordo per un’altra stagione, a sarà ricordato come uno degli ultimi giocatori ad aver rinnovato il suo contratto con i vantaggi del Decreto Crescita e quella fiscalità agevolata che non è stata prorogata.

Stesso discorso per Matteo Darmian, tornato in Serie A nella stagione 2019-2020, approdando al Parma dal Manchester United. È arrivato invece dall’Arsenal l’armeno, trasferitosi alla Roma sempre nella stessa stagione. Godrà della stessa fiscalità del Decreto Crescita: unica differenza rispetto a Miki è che il suo prolungamento è fino al 2026.

“Una storia partita da lontano e destinata a durare ancora e ancora…”. Così l’Inter ha annunciato il rinnovo di Federico Dimarco: il difensore, classe 1997, vestirà di nerazzurro fino al 30 giugno 2027. “Io l’Inter l’ho sognata da bambino – ha scritto l’Azzurro -, l’ho sfiorata, vissuta, l’ho dovuta lasciare e poi l’ho ritrovata quando ormai non ci credeva più nessuno. È lavoro ma è passione, tifo, fatica, soddisfazione, sofferenza, gioia e amore puro. È la mia vita”.

Rebus Dumfries

Un triplo rinnovo dell’Inter che ha escluso, per il momento, le fumate nerazzurre per Barella, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. Ma se per i primi due dovrebbe essere una pura formalità, per l’olandese le cose si complicano.

Come se non bastasse la differenza tra domanda e offerta, anche se dovessero essere smussati gli angoli il contratto dell’olandese non rientrerebbe nella normativa ormai abrogata. Un problema in più che getta ombre sul futuro del nazionale Oranje nella Milano nerazzurro.

Tra stand-by e cessioni

La situazione di Alexis Sanchez, corteggiato dall’Al-Ittihad dell’amico Marcelo Gallardo, è attualmente in stand by, se dovesse partire il cileno, l’Inter non prenderà soltanto Buchanan, la cui trattativa è ben avviata. A quel punto si andrà all-in anche per un attaccante.

Chi dovrebbe lasciare la Beneamata in questa sessione di mercato è Lucien Jefferson Agoumé: il club nerazzurro ha aperto al prestito del centrocampista francese, ad un passo dal proseguire la stagione in Andalusia con il Siviglia.