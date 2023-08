Si dimette anche lui: scandalo in FIGC | Segue Mancini e sbatte la porta

Effetto go down in seno alla Nazionale, colpita a freddo dalle dimissioni di Roberto Mancini. Ne va via un altro tra i componenti dello staff.

Un pass da staccare, un Europeo da conquistare e possibilmente difendere, ma senza il commissario tecnico che ha portato l’Italia sul tetto d’Europa con la finale di Wembley, vinta ai tiri di rigore contro gli anfitrioni inglesi.

“Mancini ha rassegnato le dimissioni da commissario tecnico della Nazionale. La FIGC valuterà la migliore opzione per gli Azzurri”. È l’estrema sintesi di un comunicato ufficiale federale che ha sconvolto il mondo calcistico italiano a ridosso di Ferragosto. Due concept ancora da definire.

Roberto Mancini ha spiegato la sua scelta evidenziando alcuni aspetti non ancora del tutto chiari: la sua mancanza di stimoli e alcune scelte non condivise, ma resta ancora un’incognita: cosa è successo in quei sette giorni dall’ufficialità del nuovo incarico del Mancio (coordinatore di tutte le Nazionali) alle sue choccanti dimissioni?

Il secondo concept è nelle mani della FIGC, alla ricerca di quella migliore opzione per gli Azzurri che probabilmente è stata identificata in Luciano Spalletti: campione d’Italia con il Napoli, un allenatore libero da vincoli di campo, al netto di un De Laurentiis che vuole il pagamento della penale che sbloccherebbe la trattativa.

L’intrigo

La FIGC, dal canto suo, non ha preso nessuna posizione sulle parole al vetriolo del numero uno del Napoli per la vicenda Nazionale. Il presidente Gravina si sente sicuro: convinto che Spalletti sia il profilo giusto per il post Mancini, vicino all’intesa con il tecnico di Certaldo, confortato perfino dai propri legali.

Può benissimo ignorare le durissime parole di Aurelio De Laurentiis sull’imprescindibilità del pagamento della clausola per liberare Luciano Spalletti. Se dovesse essere lui il candidato forte a sedere sulla panchina della Nazionale, via a un altro rimpasto.

Dal vecchio al nuovo

Roberto Mancini, infatti, potrebbe essere non l’unico a lasciare la Nazionale, secondo il Corriere dello Sport anche Lele Oriali sarebbe sul punto di svestirsi dell’abito Azzurro: l’ex team manager e dirigente dell’Inter, che lavorava al fianco del Mancio, è sotto contratto con la FIGC fino ai Mondiali del 2026, ma potrebbe dimettersi a sua volta.

Altro rimpasto in vista, dunque, sperando che sia definitivo, non come quello nel quale era stato annunciato il nuovo incarico di Roberto Mancini e delle entrate nel suo staff tecnico di Bollini e Andrea Barzagli.