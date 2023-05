Serie B: tutto pronto per l’atto finale della stagione regolare

Tutte in campo venerdì 19 maggio alle 20.30. Le venti sorelle della serie B stanno per dare vita all’atto conclusivo della stagione regolare. Poi, da giovedì 25 maggio, via ai playout con la gara d’andata e da lunedì 29 largo ai playoff.

In cima alla classifica Frosinone e Genoa sono già in massima serie ormai da tempo, il Bari si è assicurato la zona playoff tenendo saldamente il terzo posto. Al supplemento di campionato andranno anche Sudtirol, Parma e Cagliari mentre per le altre quattro partecipanti occorrerà attendere l’esito delle partite.

In coda Spal e Benevento hanno già salutato la cadetteria e rischia di farlo anche il Perugia, lotta salvezza per Brescia, Cosenza, Cittadella e Ternana.

CITTADELLA- COMO

I granata sono quindicesimi con 42 punti e hanno quasi la salvezza in cassaforte. La squadra di Edoardo Gorini non perde da tre giornate. Il Como di Moreno Longo si è assicurato un’altra stagione in cadetteria sconfiggendo al “Luigi Sinigaglia” per 3-1 la Ternana lo scorso turno e portandosi a quota 46 punti.

Venerdì 19 maggio alle 20.30 al “Pier Cesare Tombolato” di Cittadella

PERUGIA- BENEVENTO

Va in scena al “Curi” la sfida delle grandi deluse. Il Grifo rischia la retrocessione in Lega Pro e dovrà per forza vincere con un occhio al Brescia che lo precede. Le Streghe sono invece già mestamente retrocesse in Lega Pro. I tempi in cui i giallorossi affrontavano gioiosamente i campi della serie A sembrano lontani anni luce.

Venerdì 19 maggio alle 20.30 al “Renato Curi” di Perugia

GENOA- BARI

Una già in serie A, l’altra già nei playoff. Genoa-Bari è una sfida d’alta quota nella quale ambedue le compagini punteranno a metterci la ciliegina sulla torta. Il Grifone è secondo con 70 punti e vuole vendicare la sconfitta nel big match con il Frosinone dello scorso turno, il Bari è terzo a 65 e non perde da sette gare.

Venerdì 19 maggio alle 20,30 al “Luigi Ferraris” di Genova

PARMA- VENEZIA

Profumo di playoff. Gli emiliani se li sono già garantiti occupando il quinto posto con 57 punti, i lagunari, settimi con 49, se li potrebbero guadagnare. Parma reduce da tre vittorie di fila in casa. Anche il Venezia non se la passa male non perdendo da cinque giornate.

Venerdì 19 maggio alle 20.30 all “Ennio Tardini” di Parma

MODENA- SUDTIROL

Ormai praticamente salvi i canarini tenteranno di fare lo sgambetto al sorprendente Sudtirol, matricola di Lega Pro che si è già guadagnata il supplemento di campionato con il suo quarto posto con 58 punti. Gli emiliani sono invece tredicesimi a quota 45 e a un passo dalla salvezza.

Venerdì 19 maggio alle 20.30 all'”Alberto Braglia” di Modena

TERNANA- FROSINONE

Le Fere dovranno guadagnarsi la salvezza al cospetto della prima della classe. La squadra di Cristiano Lucarelli non vede un punto da ben quattro turni ed è quattordicesima con 43 punti. I ciociari vogliono finire in bellezza una stagione trionfale culminata con il ritorno in serie A da dove mancava dalla stagione 2018-19.

Venerdì 19 maggio alle 20.30 al “Libero Liberati” di Terni

COSENZA- CAGLIARI

Sardi già ai playoff, calabresi in cerca della salvezza con il loro sedicesimo posto con 40 punti. Il Cagliari è invece sesto con 57. La squadra cosentina è a secco di vittorie da sei gare.

Venerdì 19 maggio alle 20.30 al “San Vito Marulla” di Cosenza

PALERMO- BRESCIA

Ottavo con quarantotto punti, il Palermo è in cerca della definitiva certificazione dell’accesso ai playoff. Brescia a rischio retrocessione con il quartultimo posto con 39 punti.

Venerdì 19 maggio alle 20.30 al “Renzo Barbera” di Palermo

REGGINA- ASCOLI

Situate ambedue al decimo posto con 47 punti, Reggina e Ascoli fanno ancora un timido pensiero alla zona playoff. I calabresi hanno accumulato negli ultimi quattro turni una sola vittoria e ben tre sconfitte, i marchigiani non vincono da due giornate.

Venerdì 19 maggio alle 20.30 all’ “Oreste Granillo” di Reggio Calabria

PISA- SPAL

Pisa in cerca dei playoff per i quali ha ancora una timidissima speranza, Spal già in Lega Pro al termine di una stagione travagliata e dopo essere stata in un recente passato anche sui campi della massima serie. Pisa nono con 47 punti, Spal penultima con 35. I toscani hanno un ruolino di marcia tutt’altro che invidiabile con un solo punto raccolto negli ultimi cinque turni. Gli estensi mancano alla posta piena da cinque giornate.

Venerdì 19 maggio alle 20.30 all'”Arena Garibaldi- Romeo Anconetani” di Pisa