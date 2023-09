Serie B, risultati 4° giornata 02-09-2023: a reti bianche il Derby dell’Enza, Palermo e Modena sul velluto. Il Sudtirol vince in rimonta

Modena-Pisa 2-0: Tremolada apre le marcature dopo nemmeno cinque minuti, il Pisa cerca fortuna, ma si ritrova in dieci dopo poco più di mezz’ora per l’espulsione di Hermannsson e in pieno recupero Strizzolo chiude i conti. Il Modena si conferma al 2° posto con 9 punti in altrettante partite; il Pisa, invece, perde la seconda partita consecutiva e resta a 3.

Palermo-Feralpisalò 3-0: altra brutta partita per i neopromossi, travolti senz’appello e ancora senza gol all’attivo e senza punti. Insigne e Stulac firmano i loro primi gol stagionali nella prima frazione e Di Francesco fa altrettanto nel finale. Il Palermo è terzo con 7 punti insieme ad altre tre squadre, mentre della Feralpisalò abbiamo già parlato sopra.

Parma-Reggiana 0-0: sei anni dopo l’ultima volta in Serie C, il Derby dell’Enza torna sui campi di calcio. E’ un derby sentito, anche troppo considerando gli incidenti che spesso sono avvenuti come quelli dell’odierno prepartita (i reggiani hanno bloccato un treno e si sono scontrati con le forze dell’ordine), ma in campo è filato tutto liscio. Finisce a reti bianche nonostante un Parma più propositivo, ma va bene così per ora. I ducali rimangono in testa da soli con 10 punti in quattro partite, mentre i granata restano a 2 punti e ancora senza successi.

Sudtirol-Ascoli 3-1: Pedro Mendes sorprende i bolzanini a fine primo tempo, ma i marchigiani crollano nella ripresa e vengono ribaltati da Merkaj e dalla doppietta del nuovo capocannoniere Casiraghi (uno su rigore), che con questa doppietta è a quota 4 reti in altrettante partite. Il Sudtirol va a 7 punti e raggiunge Palermo, Catanzaro e Venezia al 3° posto, mentre l’Ascoli incassa la terza sconfitta in quattro gare e resta a 3 punti.