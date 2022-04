Serie B, risultati 36° giornata 25-04-2022: il Lecce torna in testa e prepara i festeggiamenti, rovinose cadute per Cremonese e Monza. Il Crotone torna in C dopo tredici anni

Alessandria-Reggina 0-0: i piemontesi affrontano un avversario ormai tranquillo senza riuscire a batterlo e così sprecano la chance di raggiungere, anche se per poche ore, la Spal nelle zone tranquille della classifica. Se i ferraresi dovessero battere il Brescia più tardi, L’Alessandria sarebbe praticamente certa di giocare i playout.

Cosenza-Pordenone 3-1: i rossoblu stendono più o meno agevolmente i già retrocessi friulani grazie alla doppietta di Larrivey e al solito Camporese, difensore bomber giunto al 7° gol stagionale, annullando lo svantaggio iniziale ad opera di Lovisa. Il Cosenza adesso deve attendere il risultato del Vicenza, obbligato a vincere a Como per non retrocedere già da oggi, per capire se sarà sicuro dei playout già da stasera.

Crotone-Cremonese 3-1: i calabresi sorprendono la ormai ex capolista grazie ad un primo tempo autoritario in cui siglano ben tre gol con Kargbo, Baez (clamoroso autogol) e Calapai, ma il prestigioso successo conseguito è inutile e, per via della vittoria del Cosenza, la squadra di Modesto è da oggi la seconda squadra a retrocedere direttamente in C (incolmabile lo svantaggio); incredibile se si pensa che si trovava in a appena due anni or sono. I lombardi, in gol con Zanimacchia, non riescono a rimontare e perdono la vetta a beneficio del Lecce finendo al 2° posto.

Frosinone-Monza 4-1: Canotto, Zerbin, Ciano e un autogol di Di Gregorio vanificano l’iniziale vantaggio brianzolo firmato da Mota Carvalho e garantiscono ai laziali la permanenza all’8° posto mettendo anche parecchia pressione al Perugia, che resterebbe praticamente fuori in caso di mancata vittoria stasera contro il Parma. Il Monza, dal canto suo, non coglie la chance di salire almeno al 2° posto, ma resta comunque a -2 da esso.

Lecce-Pisa 2-0: Lucioni e Faragò regalano ai salentini un successo di valore inestimabile grazie al quale avviene il ritorno in testa alla classifica con tanto di discreto vantaggio sulle altre contendenti in campo in contemporanea, tutte cadute. La Serie A ora è vicinissima e per festeggiarla senza calcoli basterà un successo a Vicenza sabato prossimo. I toscani, invece, restano 5° con 63 punti e la promozione diretta pare allontanarsi definitivamente.