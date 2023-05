Serie B, risultati 35° giornata 01-05-2023: il Frosinone può festeggiare stasera, il Genoa deve ancora attendere. Benevento quasi spacciato, è bagarre in zona retrocessione

Ascoli-Pisa 2-1: è una vittoria dal peso notevole quella dei marchigiani sui toscani dopo una sfida combattuta e tesa. Le reti giungono nella ripresa: Mendes e Marsura portano i bianconeri sul 2-0 e sembrano chiudere i conti finché Masucci li riapre a dieci minuti dal termine, ma il risultato non cambia più. L’Ascoli va a 46 punti e raggiunge proprio il Pisa e anche la Reggina, che giocherà stasera, all’8° posto.

Bari-Cittadella 1-1: i pugliesi passano in vantaggio ad inizio ripresa con Benedetti, ma il secondo gol non arriva e il Cittadella pareggia nel finale grazie a Maistrello. Questo risultato potrebbe dare il là alla festa del Frosinone: se stasera battesse la Reggina, la compagine laziale tornerebbe in Serie A dopo cinque anni. Mentre i pugliesi, comunque, con i loro 60 punti consolidano e quasi rendono ufficiale il proprio 3° posto, i veneti restano a 38 punti e sono ora in piena zona playout in compagnia di Brescia e Cosenza.

Benevento-Parma 2-2: i ducali segnano per due volte nel primo tempo grazie a Benedyczak e Man, ma i sanniti rimediano nella ripresa con Ciano e Acampora. La stagione disastrosa dei padroni di casa resta ovviamente tale, ma la retrocessione diretta è ormai ad un passo essendo la zona playout a 6 punti di distanza e i punti disponibili solo 9.

Brescia-Cosenza 2-1: l’importantissima sfida per la salvezza vede le Rondinelle sconfiggere i Lupi di misura grazie ai centri di Adryan e Cistana, mentre è inutile la rete ospite di D’Orazio. Brescia e Cosenza sono ora appaiate al 15° posto in compagnia anche del Cittadella a 38 punti e la lotta per non retrocedere si fa sempre più ingarbuglia.

Como-Palermo 1-1 (ore 12:30): Cerri su rigore risponde al primo gol in B di Buttaro. Il punto conquistato è utile più ai lombardi, adesso a +5 sulla zona playout, che ai siciliani, che sprecano la chance di tornare tra le prime otto ed ora sono 11° con 45 punti.

Sudtirol-Genoa 0-0: buon pareggio tra altoatesini e liguri; i primi si confermano al 4° posto ed iniziano a pensare ai playoff, mentre i secondi sono ora a +6 sul Bari e l’obiettivo è conseguire la promozione diretta quanto prima.