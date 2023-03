Serie B, risultati 29° giornata 11-03-2023: pareggio spettacolare a Cittadella, solo il Modena è vittorioso. Brescia e Venezia si affossano ancor di più

Benevento-Como 0-0: ennesima partita storta per i sanniti, che non vincono e restano invischiati in piena zona playout rischiando anche di scendere ulteriormente qualora una tra Spal e Cosenza vinca domani pomeriggio. I lombardi, pur usufruendo di un intero tempo con l’uomo in più per l’espulsione del giallorosso Tello, non sfondano e non riescono ad avvicinarsi all’8° posto che rimane a +6.

Cittadella-Palermo 3-3: pareggio spettacolare al “Tombolato” con rimpianti equamente divisi: per i granata, sul 2-0 dopo ventitre minuti grazie a Maistrello ed Antonucci (rigore) e rimontati già nel corso del primo tempo da Di Mariano (rigore) e Brunori, e anche per i siciliani, che vanno addirittura sul 3-2 ancora grazie a Di Mariano per poi venire a loro volta freddati nuovamente da Maistrello. Il punto così ripartito tiene il Palermo ancora fuori dalla zona playoff, comunque distante solo due punti, e il Cittadella a distanza di sicurezza dai playout (+5).

Modena-Pisa 1-0: grazie al gol di Strizzolo in apertura di match gli emiliani vanno a quota 38 punti rimanendo vicini alla zona playoff, distante appena tre lunghezze, mentre i toscani restano al 5° posto a 42 insieme a Reggina e Cagliari.

Parma-Sudtirol 0-0: i ducali assaltano sin dall’inizio l’area altoatesina, ma peccano di imprecisione e solo uno dei ben ventidue tiri tentati inquadra lo specchio della porta venendo, però, allontanato nei pressi della linea di porta. Buffon è decisivo su Rover in una delle rare incursioni ospiti. Poca precisione anche nella ripresa con molti tiri fuori di poco o di molto. Il pareggio soddisfa maggiormente il Sudtirol, anche se l’unico punto ottenuto non gli permette di agganciare il Genoa al 2° posto, mentre al Parma non riesce l’approdo al 5° posto.

Perugia-Reggina rinviata a data da destinarsi: il poco tempo per verificare lo stato dell’impianto e per ottemperare alle procedure di sicurezza dopo le forti scosse che hanno interessato l’Umbria nella giornata di giovedì, ma anche quelle più lievi di venerdì, hanno fatto sì che la Prefettura disponesse il rinvio della sfida in una data che verrà stabilita in seguito.

Venezia-Brescia 1-1: il botta a risposta tra Pohjanpalo prima e van de Looi dopo non porta più di un punto ad entrambe. E’ un punto inutile: i lombardi sono sempre penultimi in compagnia della Spal e da domani potrebbero rimanere da soli e i veneti restano 16°.