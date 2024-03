Serie B, risultati 29° giornata 09/10-03-2024: la Cremonese vince lo scontro diretto e rafforza il 2° posto, Feralpisalò e Spezia provano a rinascere. Pisa in zona playoff.

Cosenza-Cittadella 0-0: nulla di fatto in Calabria e così i gialloblu vanno a 34 e i granata a 37, non riuscendo ad accoricare le distanze dalla zona playoff.

Modena-Feralpisalò 2-3: anche in Emilia sono protagonisti i rigori, uno trasformato dai modenesi con Palumbo e ben due per i lombardi trasformati da Butic e da La Mantia, quest’ultimo in pieno recupero. In gol su azione, invece, Abiuso e Di Molfetta, rispettivamente autori dell’1-0 e dell’1-1. La Feralpisalò consegue così un successo di enorme importanza che la porta a 27 punti e, pur restando sempre penultima, ne ravviva le speranze di salvezza stante il distacco ridotto dalle contendenti. Il Modena, invece, rimane a 36 punti e non torna in zona playoff.

Spezia-Sudtirol 2-1: un rigore per parte, uno trasformato da Verde e l’altro da Casiraghi, e un acuto ancora dell’esterno cresciuto nella Roma fissano il risultato finale sul 2-1 a favore dei liguri, che abbandonano il terzultimo posto insendiandosi al quintultimo con 30 punti. Gli altoatesini, invece, restano al 10° posto con 35 punti e non riescono a tornare tra le prime otto.

Catanzaro-Reggiana 0-1: gli emiliani sbancano il “Ceravolo” grazie a una sfortunata autorete di Fulignati e fanno un salto in classifica fino ad arrivare alle soglie della zona playoff, distante solo due punti visti i 36 punti e le cadute di alcune delle squadre lì presenti, tra cui proprio i calabresi, che restano a 38.

Como-Cremonese 2-1: malgrado restino in dieci per l’espulsione diretta di Strefezza dopo soli dieci minuti, i comaschi vendono cara la pelle e, dopo aver chiuso la prima frazione sotto di un gol a causa del rigore trasformato da Coda, a metà ripresa pareggiano con Da Cunha e tengono duro finché Zanimacchia non trova il gol del 2-1 per i grigiorossi alle soglie del 90°. La vittoria di questo scontro diretto permette alla Cremonese di allungare e di mantenersi al 2° posto con quattro punti di distacco proprio sul Como.

Pisa-Ternana 1-0: Moreo segna al 90° e permette ai nerazzurri toscani di entrare in zona playoff con i 37 punti fin qui ottenuti, mentre gli umbri restano quartultimi a 29.

Lecco-Palermo 0-1: grazie a Nedelcearu i siciliani vanno a 49 punti e sono 5° in classifica, mentre i lombardi restano ultimi con 21.

Venezia-Bari 3-1: Gytkjaer, il solito Pohjanpalo e l’acuto del difensore goleador Altare, cui prova a opposi vanamente Puscas, consegnano ai veneti vittoria e 3° posto a quota 54 punti con vista sul 2°, mentre i pugliesi restano a 34 e sono ora 15° con soli 4 punti di vantaggio sulla zona playout.

