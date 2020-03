Serie B, risultati 28° giornata: Entella più vicina ai playoff, Juve Stabia quasi; Spezia giù dal podio, Ascoli a rischio

Entella-Ascoli 3-0: grazie a 20 minuti circa di totale sbandamento degli ospiti, i liguri riescono a fare ciò che vogliono e a realizzare ben tre reti: al 2° segna Paolucci con uno spettacolare tiro da fuori, al 14° Poli con un tap-in da due passi su cross di Mazzitelli e Giuseppe De Luca al 22° con un rigore assegnato per fallo di Valentini sullo stesso attaccante. L’Ascoli cerca di riprendersi, ma inutilmente: sfiora la rete in alcune circostanze su cui è strepitoso Contini, ma rischia anche di subire un passivo peggiore. Un partita, in definitiva, rovinata per 20 minuti di incredibili disattenzioni difensive e che ora mette nei guai i marchigiani, agganciati al quintultimo posto, mentre i liguri si avvicinano ai playoff.

Juve Stabia-Spezia 3-1: vittoria inattesa e meritata per i campani, che superano gli spezzini e si allontanano ancora di più dalla zona playout e impediscono ai liguri di tornare al terzo posto. Ad aprire le danze e rompere il grande equilibrio è Calò con un gran calcio di punizione dopo poco più di 20 minuti. Lo Spezia cerca di reagire e va vicino al pari con Gyasi e per due volte Ricci, ma i campani non rinunciano ad attaccare sfiorano il raddoppio nel finale con Forte. La punta stabiese deve solo rinviare di qualche minuto, poiché al 50° trova il jolly con un altro calcio di punizione perfetto che beffa Scuffet. Al 56° lo Spezia trova il gol che riapre la gara grazie alla precisione dal dischetto di Matteo Ricci (penalty assegnato per fallo di Troest su Gyasi), ma non trova il gol del pari e finisce per incassare il tris ad opera di Bifulco, che mette in rete da distanza ravvicinata dopo un cross di Canotto deviato male da Scuffet. Nel finale si vedono solo i padroni di casa, che vanno vicinissimi anche al poker.

