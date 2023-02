Serie B, risultati 23° giornata 04-02-2023: Cittadella e Perugia a Valanga, il Bari vince ma rischia. Nuova impresa del Sudtirol

Benevento-Venezia 1-2: i gol di Pierini e Pohjanpalo, intervallati dal pareggio giallorosso firmato da Tello, permettono ai veneti di lasciare l’ultimo posto e di installarsi al terzultimo lasciandosi alle spalle proprio i sanniti ed il Cosenza.

Cittadella-Ascoli 3-0: i veneti vincono abbondantemente grazie a Crociata ed Antonucci (doppietta) ed escono dalle secche raggiungendo il 12° posto con 27 punti superando proprio i marchigiani, ora 13° con 26.

Cosenza-Ternana 0-0: pareggio a reti bianche e posizioni leggermente cambiate. I calabresi sono adesso ultimi e gli umbri restano 6°.

Perugia-Brescia 4-0: sfruttando la sciagurata espulsione di Karacic dopo appena un quarto d’ora, gli umbri demoliscono i lombardi in una sfida a senso unico. Santoro apre le marcature a fine primo tempo, Casasola e Kouan mettono il lucchetto ad inizio ripresa ed Angella arrotonda nel finale. E’ un successo pesante per la classifica: il Perugia va a 26 punti ed esce dalla zona calda scaraventandovi lo scavalcato Brescia, ora 16° con 25 punti.

Pisa-Sudtirol 0-1: ennesima impresa degli altoatesini, vittoriosi anche a Pisa grazie a Belardinelli ed ora 4° con 38 punti e a -3 dal 2° posto, seppur momentaneamente. I toscani, invece, restano 8° e vengono agganciati dal Modena.

Spal-Bari 3-4: sembrava una partita chiusa a dieci minuti dal termine poiché i pugliesi erano avanti per 1-4 grazie a Folorunsho, Esposito, Cheddira ed Antenucci, mentre i ferraresi erano andati in gol con Moncini con l’avversario avanti di tre reti. Negli ultimi dieci minuti, però, il redivivo Nainggolan e Celia spaventano gli ospiti fissando il risultato sul 3-4, ma non accade altro. Il Bari evita la beffa e torna al 5° posto con 36 punti, mentre la Spal resta 17° con 24.