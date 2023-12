Serie B, risultati 17° giornata 16-12-2023: delle prime otto vince solo il Palermo, cadute rovinose per Catanzaro, Venezia, Cremonese e Como. Il Parma resiste con l’uomo in meno

Brescia-Como 2-0: il derby viene vinto dai padroni di casa grazie ai gol nella ripresa di Borrelli e Moncini e per i lariani fallisce la chance di aggancio alla vetta della classifica. Il Brescia, invece, sale al 9° posto con 22 punti e si avvicina ai playoff.

Feralpisalò-Cremonese 1-0: Kourfalidis regala ai saloini un’inattesa vittoria che consente loro, pur non allontanandosi dall’ultimo posto, di salire a quota 10 punti e provare a sperare. I grigiorossi, invece, restano a 29 e non riescono ad agganciare il 3° posto.

Modena-Cittadella 1-1: pareggio giusto al “Braglia” grazie ai gol di Duca e Cassano. Le due squadre restano rispettivamente al 6° e 7° posto.

Reggiana-Sampdoria 1-2: a cavallo dei due tempo Kasami e De Luca, a cui risponde solo in pieno recupero Portanova, firmano le reti che danno ai liguri un successo importantissimo e il 10° posto in classifica con 22 punti. La Reggiana, invece, resta 15° con 17 punti.

Venezia-Sudtirol 2-3: secondo stop di fila per i lagunari, battuti stavolta in casa dai sorprendenti sudtirolesi che non vincevano da varie settimane. Gytkjaer, con un gol su rigore e uno in mischia, rimonta nel primo tempo l’iniziale vantaggio avversario siglato da Rauti, ma nella ripresa gli ospiti attuano il controsorpasso andando a rete con Merkaj e Casiraghi, anche lui dal dischetto. Il Sudtirol va a 20 punti e sale al 12° posto, mentre il Venezia resta a 34 e non riesce a mettere pressione al Parma, ora in testa da solo e in odore di mini-fuga.

Ascoli-Catanzaro 1-0: Pedro Mendes sblocca la partita dopo un quarto d’ora e il suo gol rimarrà l’unico fino al fischio finale. L’Ascoli sale così a 16 punti e resta agganciato a Spezia e Lecco al 16° posto, mentre il Catanzaro manca l’opportunità di raggiungere il Venezia al 2° posto e resta 4°.

Cosenza-Parma 0-0: in dieci dopo soli sei minuti a causa dei due gialli fulminei rimediati da Hainaut, i ducali stringono i denti e portano via un buon punto che consente loro di restare da soli in vetta a quota 35 punti; i calabresi, invece, vanno a 20 punti e vengono raggiunti dal Sudtirol al 12° posto.

Palermo-Pisa 3-2: i siciliani chiudono il primo tempo avanti di due reti, firmate da Insigne e Brunori, ma nella ripresa vengono raggiunti nel giro di soli cinque minuti dall’uno-due toscano piazzato da Marin e Valoti. Lo stesso Marin, però, viene espulso intorno all’ora di gioco e il Palermo, fin lì stordito, si ridesta e con Segre effettua il nuovo sorpasso, che stavolta resta tale fino al termine. I siciliani salgono al 7° posto e possono vantarsi di essere stati gli unici dell’intera zona playoff ad aver vinto, mentre il Pisa resta 4°.