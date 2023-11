Serie B, risultati 12° giornata 04/05-11-2023:

Bari-Ascoli 1-0: Sibilli regala ai pugliesi la vittoria segnando a dieci minuti dal termine e regala loro il 6° posto a quota 17 punti, mentre i marchigiani restano 15° a 13.

Catanzaro-Modena 1-2: gli emiliani espugnano il “Ceravolo” all’ultimo secondo e in rimonta dopo essere andati sotto per mano di Vandeputte e aver pareggiato quasi subito Manconi nella prima mezz’ora di partita. A decidere il match, dopo una gran traversa colta dai calabresi, è un missile di Bozhanaj al 96°. Il Modena va a 22 e, scavalcato proprio il Catanzaro rimasto a 21, è ora 3° in classifica.

Cittadella-Brescia 3-2: Frare fa autogol dopo pochi minuti, ma Carriero e Vita ribaltano la situazione e il primo tempo termina con i veneti in avanti. Nella ripresa Bertagnoli pareggia e, infine, Maistrello riporta definitivamente in vantaggio i padroni di casa. Il Cittadella stacca proprio il Brescia, rimasto a 13 punti, e con 15 va all’11° posto.

Cosenza-Feralpisalò 1-1: i lombardi rimediano con Butic al vantaggio calabrese firmato da Venturi ed ora non sono più soli in coda avendo raggiunto la Ternana. Il Cosenza, invece, non riesce a tornare in zona playoff e resta 10° con 16 punti.

Pisa-Como 1-1: la rete di Cutrone viene vanificata da quella di Valoti e così il match finisce con un nulla di fatto. Il Como resta 6° con 18 punti e il Pisa, ora a 13, non lascia la 14° posizione.

Ternana-Venezia 0-1: Busio decide il match ad un quarto d’ora dal termine e così i veneti si insediano da soli al 2° posto con 24 punti, mentre gli umbri sono ultimi con 6 punti insieme alla Feralpisalò.

Cremonese-Spezia 0-0:

Parma-Sudtirol 0-0:

Reggiana-Lecco 0-0: