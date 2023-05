37° Giornata Serie B: Analisi partite e Pronostico

Due verdetti sono già stati emessi con il ritorno in massima serie di Frosinone e Genoa. La cadetteria è però adesso chiamata a sciogliere i rimanenti nodi in zona playoff, playout e retrocessione.

Su tutte le gare spicca proprio il big match tra le due neopromosse con Frosinone e Genoa che si troveranno di fronte al Benito Stirpe sabato alle ore 16:15 e che costituisce una sorta di poule scudetto della seconda serie della gerarchia calcistica tricolore.

Vediamo il programma della 37° Giornata di Serie B partita per partita.

VENEZIA – PERUGIA

Sabato 13 maggio alle 14 al “Penzo” di Venezia.

I lagunari partono da un bottino di 46 punti che valgono il decimo posto e li pongono nella condizione di giocarsi ancora un posto nei playoff. Negli ultimi quattro turni la compagine di mister Paolo Vanoli ha fatto registrare un ruolino di marcia impressionante con 14 reti segnate a fronte di sole quattro subite. Per converso il Perugia è terzultimo con 36 punti e vuole evitare una discesa in Lega Pro che, per la sua storia fatta anche di un secondo posto nel campionato di serie A 1978-79 alle spalle del Milan (era il Perugia di Paolo Rossi), sarebbe uno smacco. La squadra del Grifo deve riscattare il netto 0-5 subito al “Curi” dal Cagliari.

SPAL – PARMA

Sabato 13 maggio alle 14 al “Paolo Mazza” di Ferrara.

In alcuni campionati non troppo lontani il derby emiliano andava in scena anche su palcoscenici più alti. Adesso, invece, le due compagini si ritrovano al “Paolo Mazza” con obiettivi diversi da perseguire. Gli estensi hanno 35 punti e, con il penultimo posto, sarebbero oggi in Lega Pro, eventualità che desiderano evitare. Il Parma, invece, occupa il sesto posto a quota cinquantaquattro e vuole consolidare la sua posizione playoff.

BRESCIA – PISA

Sabato 13 maggio alle 14 al “Rigamonti” di Brescia.

Ambedue nei playoff lo scorso anno e ambedue travolte dal Monza che avrebbe poi avuto accesso al primo campionato di A della sua storia, Brescia e Pisa non stanno quest’anno brillando. Le rondinelle sono addirittura quartultime con 38 punti e rischiano o la retrocessione diretta o di doversi disputare la salvezza ai playout. Quest’ultima eventualità, secondo Regolamento, si verifica se tra 17a e 18 classificata il distacco è contenuto entro i cinque punti. Il Pisa è nono a quota 46 e può ancora aspirare ai playoff. Per poterlo fare deve però migliorare il bilancio ampiamente deficitario degli ultimi sei turni nei quali ha raccolto la miseria di un punto.

BENEVENTO – MODENA

Sabato 13 maggio alle 14 al “Ciro Vigorito” di Benevento.

Streghe contro canarini. Le prime cercheranno di spaventare i secondi nella speranza di rimettere in moto il discorso salvezza. Impresa piuttosto ardua, dal momento che sono fanalino di coda con 32 punti. Il Modena, invece, è dodicesimo a quota 45 e conserva ancora una timida speranza di arrivare al supplemento di campionato. Sanniti a secco di vittorie da ben undici turni, emiliani da quattro.

SUDTIROL – CITTADELLA

Sabato 13 maggio alle 14 al “Druso” di Bolzano.

La matricola altoatesina è la sorpresa del campionato. Con i suoi 57 punti si colloca infatti al quarto posto ed è molto vicina alla disputa dei playoff che potrebbero per lei valere una storica promozione in serie A. E sarebbe, per la compagine dell’ex, tra le altre, del Vicenza Pierpaolo Bisoli, la seconda promozione consecutiva dopo quella dalla Lega Pro. Il Cittadella ha invece finora reso ampiamente al di sotto della sua storia fatta anche di diverse dispute di playoff in cadetteria senza mai riuscire a pervenire alla massima serie. I granata sono quindicesimi con 41 punti e vogliono evitare il risucchio nei playout. L’undici di Edoardo Gorini cerca il bis del 3-1 con cui ha sconfitto il Benevento ritrovando una posta piena che non assaporava da nove turni.

COMO – TERNANA

Sabato 13 maggio alle 14 al “Luigi Sinigaglia” di Como.

Vicinissimi alla salvezza, lariani e umbri si ritrovano al “Luigi Sinigaglia” nello scorcio finale del campionato. La compagine dell’ex Pro Vercelli e Frosinone Moreno Longo è tredicesima con 43 punti, gli stessi delle Fere che occupano la posizione successiva. Il Como ha interrotto una serie positiva di quattro turni perdendo al “Granillo” per 1-2 contro la Reggina e punta a rifarsi. I rossoverdi non vedono ombra di punto da tre turni e puntano egualmente a rialzare la testa.

ASCOLI – COSENZA

Sabato 13 maggio alle 14 al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli

Undicesimo con 46 punti, il Picchio prova a tenere vive le speranze di agguantare i playoff. I marchigiani vogliono risollevarsi dopo l’1-2 subito al “Luigi Ferraris” dal neopromosso Genoa che ha interrotto una serie positiva di tre turni. I calabresi non colgono la posta piena da cinque gare e, sedicesimi a 39, vogliono marciare verso la salvezza.

BARI – REGGINA

Sabato 13 maggio alle 14 al “San Nicola” di Bari

I galletti sono a un soffio dai playoff per cercare di far compagnia nel viaggio verso la massima serie a Frosinone e Genoa. Terzi con sessantadue punti, non perdono da sei partite. Speranze di supplemento di stagione per la gloria anche per i calabresi, ottavi con 47 punti e reduci dal ritorno alla vittoria con il Como (2-1) dopo il pesante stop per 1-3 subito a Frosinone.

CAGLIARI -PALERMO

Sabato 13 maggio alle 14 alla “Unipol Domus” di Cagliari

Sfida sempre affascinante tra le due isolane che ambiscono a ritrovarsi sul gradino superiore della scena calcistica tricolore. Il Cagliari di Claudio Ranieri è quinto con 54 punti e a un passo dai playoff, il Palermo è settimo a quarantotto e vorrebbe accedervi. I rosanero sono tornati all’intera posta imponendosi per 2-1 davanti al pubblico amico contro la Spal dopo cinque turni di assenza.

FROSINONE – GENOA

Sabato 13 maggio alle 16.15 al “Benito Stirpe” di Frosinone

Il clou della giornata sarà servito alla fine. Entrambe con la testa già alla serie A, Frosinone e Genoa daranno vita a un match d’elite al “Benito Stirpe” dove per entrambe prevarrà la voglia di festeggiare il ritrovato massimo palcoscenico. Ciò, però, non significa che non sarà una partita d’alto livello in cui ambedue mirano a sopraffarsi.

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone punti 74

Genoa 70

Bari 62

Sudtirol 57

Cagliari e Parma 54

Palermo 48

Reggina 47

Pisa, Venezia e Ascoli 46

Modena 45

Como e Ternana 43

Cittadella 41

Cosenza 39

Brescia 38

Perugia 36

Spal 35

Benevento 32.