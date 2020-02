Serie B 2019-2020: calendario con date ufficiali di playoff e playout

Sono state rese note ieri le date dei playoff e del playout del campionato cadetto. Si svolgerà tutto in tempi assai brevi, due settimane, dal 17 al 31 maggio.

PLAYOFF

Gli spareggi per la promozione, come sempre, coinvolgeranno le squadre classificatesi dal 5° all’8° posto. Queste si affronteranno in un turno preliminare di sola andata nel campo della squadra piazzatasi meglio al termine della stagione regolare e, in caso di parità, si andrà ai supplementari ma non ai rigori, sicché a passare sarà la squadra classificatasi prima dell’altra.

Le vincenti di questo turno affronteranno in semifinale la 3° e la 4° classificata in sfide di andata e ritorno (quest’ultimo sul terreno della squadra piazzatasi meglio) e, in caso, di parità, passeranno proprio la 3° e la 4°. Supplementari e rigori si disputeranno solo se le squadre finiranno il campionato con gli stessi punti.

Affinché i playoff siano disputati, è necessario che il distacco tra la 3° e la 4° sia superiore ai 14 punti.

PLAYOUT

Lo spareggio per evitare la retrocessione vedrà affrontarsi la quintultima e la quartultima. Le interessate disputeranno una gara di andata e una di ritorno, questo sul campo della compagine classificatasi quintultima, e, in caso di parità al termine dei 180 minuti previsti si salverà proprio la quintultima. Se le due squadre avranno gli stessi punti, spazio a supplementari e rigori.

Affinché si disputi il playout, è necessario che il distacco tra le interessate sia superiore ai 4 punti.

Ecco le date dei playoff in dettaglio:

Turno preliminare (gara unica)

Domenica 17 maggio – (6ª vs 7ª) Lunedì 18 maggio – (5ª vs 8ª)

Semifinali (andata)

Mercoledì 20 maggio – (6ª o 7ª vs 3ª) Giovedì 21 maggio – (5ª o 8ª vs 4ª)

Semifinali (ritorno)

Domenica 24 maggio – (3ª vs 6ª o 7ª) Lunedì 25 maggio – (4ª vs 5ª o 8ª)

Finale (andata) Giovedì 28 maggio – Finale (ritorno) Domenica 31 maggio 2020

E qui quelle dei playout:

Gara di andata Martedì 19 maggio 2020 – (17ª vs 16ª)

Gara di ritorno Martedì 26 maggio 2020 – (16ª vs 17ª)

