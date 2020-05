Serie A: situazione contagiati Coronavirus e tamponi delle 20 squadre

Ecco tutte le situazioni delle 20 squadre di Serie A tra calciatori positivi al Coronavirus, negativi, tamponi ed allenamenti

Sono stati mesi difficili, ma con la Fase 2 il Governo sta valutando la ripresa della Serie A con nuovi protocolli, il cosiddetto modello italiano, che possano favorire gli allenamenti in sicurezza e il controllo della diffusione e del pericolo di contagio del Coronavirus, al secolo Covid-19.

Attualmente, ben tredici squadre hanno già effettuato i primi tamponi e annunciato la negatività o la positività dei propri calciatori.

In tal senso, tra marzo e maggio si possono contare addirittura ben 23 calciatori positivi, di cui 12 guariti, oltre ad altri casi, di cui però non sono stati annunciati dettagli, ma confermati nelle ultime ore.

Alcune squadre hanno già iniziato gli allenamenti individuali, mentre quelli di gruppo potrebbero riprendere dal 18 maggio, sempre qualora dovesse arrivare l’ok del Comitato Tecnico Scientifico alla nuova strategia proposta dalla FIGC e approvata dalla Lega Serie A e dall’AIC.

Ecco la situazione contagiati Coronavirus e tamponi delle 20 squadre di Serie A:

ATALANTA: guarito Sportiello, tutti negativi

BOLOGNA: tamponi in programma la prossima settimana

BRESCIA: visite mediche per idoneità sportiva, niente allenamenti

CAGLIARI: tamponi in programma lunedì

FIORENTINA: 3 calciatori contagiati a marzo (Pezzella, Cutrone e Vlahovic) e altri 3 contagiati ad aprile, ma asintomatici. Prossima settimana visite mediche per idoneità sportiva e ripresa allenamenti

GENOA: tamponi in programma lunedì

INTER: tutti negativi

JUVENTUS: guariti Dybala, Matuidi e Rugani, tutti negativi

LAZIO: tutti negativi

LECCE: tutti negativi

MILAN: contagiati e positivi asintomatici in via di guarigione, prossima settimana in programma nuovi tamponi

NAPOLI: tutti negativi

PARMA: tamponi in programma la prossima settimana

ROMA: tutti negativi

SAMPDORIA: 8 giocatori contagiati a marzo, altri 4 giocatori positivi a maggio, di cui un recidivo

SASSUOLO: tamponi in programma la prossima settimana

SPAL: tamponi in programma la prossima settimana

TORINO: un calciatore risultato positivo

UDINESE: tutti negativi

VERONA: Zaccagni guarito, tutti negativi

