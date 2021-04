Serie A, la Gazzetta dei voti per la 31^ giornata di fantacalcio

La trentunesima giornata di Serie A vede l’Inter fermarsi sul pareggio in casa del Napoli dopo una serie di 11 vittorie. Non ne approfitta la Juventus, battuta 1-0 dall’Atalanta, e ora a rischio anche con la qualificazione in Champions. Di seguito, la rassegna dei voti assegnata al Fantacalcio.

Voti Fantacalcio Sampdoria-Verona

Tabelle prese dalla redazione di Fantacalcio.it

SAMPDORIA VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As audero 6,5 5,5 6,5 5,5 6,5 5,5 – – 1 – – – – Tonelli 6 – 6 – 6 – – – – – – – – Bereszynski 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – Colley 6 6 6,5 6,5 6 6 – – – – – – – Augello 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Yoshida 6 5,5 6,5 6 6 5,5 – – – – – – – Damsgaard 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Jankto 6,5 9,5 6,5 9,5 6,5 9,5 1 – – – – – – Candreva 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – Adrien Silva 7 7,5 6,5 7 6,5 7 – – – – – – 11 Thorsby 7 10 7 10 7 10 1 – – – – – – Verre 5,5 5 5 4,5 5 4,5 – – – – – – – Keita 7 6,5 7 6,5 7 6,5 – – – – – – – Gabbiadini 7 10 7 10 7 10 – 1 – – – – – La gumina 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Ranieri 7 7 7 7 7 7 – – – – – – –

VERONA

NOME | VOTO | FANTA VOTO

VERONA VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As silvestri 5,5 2,5 5 2 5 2 – – 3 – – – – lovato 6 – 6 6 6 6 – – – – – – – dimarco 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – gunter 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – faraoni 6 5,5 5,5 5 5,5 5 – – – – – – – dawidowicz 6 5,5 5,5 5 5,5 5 – – – – – – – tameze 5 4,5 5 4,5 5 4,5 – – – – – – – lazovic 7 10 6,5 9,5 6,5 9,5 1 – – – – – – barak 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – bessa 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – sturaro 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – zaccagni 6,5 6,5 6 6 6 6 – – – – – – – Favilli 6 – 6 6 6 6 – – – – – – – Lasagna 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Salcedo e. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Colley e. 6 – 6 – 6 – – – – – – – – ALL juric 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Voti Fantacalcio Crotone-Udinese

CROTONE VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As Cordaz 6,5 4,5 6 4 6 4 – – 2 – – – – Reca 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – Djidji 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Pereira p. 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Golemic 5 5 5,5 5,5 5 5 – – – – – – – Cuomo 5 5 5 5 5 5 – – – – – – – Zanellato 5,5 5,5 6 6 5,5 5,5 – – – – – – – Cigarini 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Petriccione 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 – – – – – – – Molina s. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Rojas 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Ounas 5 5 5 5 5 5 – – – – – – – Messias 5,5 5,5 6 6 6 6 – – – – – – – Simy 7 10 7 10 7 10 – 1 – – – – – Riviere 6 – 6 – 6 – – – – – – – – Cosmi 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – –

UDINESE VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As Musso 6 5 6 5 6 5 – – 1 – – – – Nuytinck 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – Stryger Larsen 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Samir 7 7 7 7 7 7 – – – – – – – Rodrigo Becao 6 – 6 – 6 – – – – – – – – Molina n. 5 5 5,5 5,5 5 5 – – – – – – – Bonifazi 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Arslan 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Pereyra 6,5 6 6,5 6 6,5 6 – – – – – – – Walace 6 6 6 6 5,5 5,5 – – – – – – – De Paul 7,5 12,5 7,5 12,5 7,5 12,5 2 – – – – – – Okaka 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Nestorovski 6,5 7,5 6,5 7,5 6,5 7,5 – – – – – – 1 Forestieri 5,5 5 5,5 5 5,5 5 – – – – – – – Gotti 7 7 7 7 6,5 6,5 – – – – – – –

Voti Fantacalcio Sassuolo-Fiorentina

SASSUOLO VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As consigli 6,5 5,5 6,5 5,5 6,5 5,5 – – 1 – – – – ferrari 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – muldur 5,5 5 5,5 5 5,5 5 – – – – – – – kyriakopoulos 6 6 6,5 6,5 6 6 – – – – – – – rogerio 6 6 6 6 5,5 5,5 – – – – – – – marlon 6 – 6 – 6 – – – – – – – – chiriches 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – locatelli 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – obiang 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – djuricic 6,5 6,5 6 6 6 6 – – – – – – – Lopez 6,5 9 6,5 9 6,5 9 1 – – – – – – Traoré 5,5 5 5,5 5 5,5 5 – – – – – – – Raspadori 6,5 6,5 6 6 6 6 – – – – – – – Berardi 7,5 13,5 7,5 13,5 7,5 13,5 – 2 – – – – – Boga 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 – – – – – – – Defrel 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – De Zerbi 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7 – – – – – – –

FIORENTINA VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As Dragowski 5,5 2,5 5,5 2,5 5,5 2,5 – – 3 – – – – Milenkovic 5,5 5 5,5 5 5,5 5 – – – – – – – Venuti 5,5 5,5 5 5 5 5 – – – – – – – Biraghi 5,5 5 5,5 5 5,5 5 – – – – – – – Malcuit 6 – 6 6 6 6 – – – – – – – Caceres 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Pezzella 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 – – – – – – – Eysseric 5,5 5 5,5 5 5,5 5 – – – – – – – Castrovilli 6 5,5 6 5,5 6 5,5 – – – – – – – Bonaventura 7 10 7 10 7 10 1 – – – – – – Callejon 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Pulgar 5 4,5 5 4,5 5 4,5 – – – – – – – Vlahovic 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Ribery 6,5 7,5 6,5 7,5 6,5 7,5 – – – – – – 1 Kouamè 6 – 6 – 6 – – – – – – – – Iachini 5 5 5 5 5 5 – – – – – – –

Voti Fantacalcio Parma-Cagliari

PARMA VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As Sepe 6 2 5,5 1,5 5,5 1,5 – – 4 – – – – Busi 5 5 5 5 5 5 – – – – – – – Osorio 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Pezzella 7 9,5 7 9,5 7 9,5 1 – – – – – – Dierckx 6 – 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Bani 5 5 5 5 5 5 – – – – – – – Laurini 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Valenti 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Kucka 7 10 6,5 9,5 6,5 9,5 1 – – – – – – Brugman 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Grassi 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Kurtic 5 4,5 5 4,5 5 4,5 – – – – – – – Mihaila 6 6 6 6 5,5 5,5 – – – – – – – Cornelius 7 8 6,5 7,5 6,5 7,5 – – – – – – 1 Man 7 10 7 10 7 10 1 – – – – – – Pellè 5,5 5,5 6 6 5,5 5,5 – – – – – – – D’aversa 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – –

CAGLIARI VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As Vicario 6 3 6 3 6 3 – – 3 – – – – Carboni 5,5 6,5 5,5 6,5 5,5 6,5 – – – – – – 1 Godin 5 5 5 5 5 5 – – – – – – – Rugani 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 – – – – – – – Lykogiannis 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Zappa 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Nainggolan 7 6,5 7 6,5 7 6,5 – – – – – – – Nandez 5 4,5 5,5 5 5,5 5 – – – – – – – Duncan 5,5 5 5,5 5 5,5 5 – – – – – – – Pereiro 7,5 11,5 8 12 7,5 11,5 1 – – – – – 1 Marin 7 9,5 7 9,5 7 9,5 1 – – – – – – Joao Pedro 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Simeone 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Pavoletti 6,5 9,5 7 10 6,5 9,5 1 – – – – – – Cerri 7 10 7 10 7 10 1 – – – – – – Semplici 6 6 6 6 6,5 6,5 – – – – – – –

Voti Fantacalcio Milan-Genoa

MILAN VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As Donnarumma 5,5 4,5 5,5 4,5 5,5 4,5 – – 1 – – – – Kjaer 7 7 6,5 6,5 7 7 – – – – – – – Kalulu 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – Dalot 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Hernandez 6,5 6,5 6 6 6 6 – – – – – – – Tomori 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Diaz 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Saelemaekers 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Bennacer 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Kessie‘ 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – Tonali 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Calhanoglu 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Krunic 6 – 6 – 6 – – – – – – – – Rebic 7 10 7 10 7 10 1 – – – – – – Mandzukic 6,5 6,5 6 6 6 6 – – – – – – – Rafael Leao 5 5 5 5 5 5 – – – – – – – Pioli 6 6 6 6 6 6 – – – – – – –

GENOA VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As Perin 6 4 6 4 6 4 – – 2 – – – – Biraschi 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Ghiglione 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Goldaniga 6 5,5 6 5,5 6 5,5 – – – – – – – Masiello 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Badelj 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Zajc 6,5 7 6,5 7 6,5 7 – – – – – – 11 Cassata 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 – – – – – – – Strootman 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Behrami 6 – 6 – 6 – – – – – – – – Radovanovic 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – Pjaca 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Pandev 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 – – – – – – – Scamacca 5,5 3,5 5,5 3,5 5,5 3,5 – – – – – 1 – Destro 7 10 7 10 7 10 1 – – – – – – Shomurodov 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Ballardini 6 6 6 6 6 6 – – – – – – –

Voti Fantacalcio Atalanta-Juventus

ATALANTA VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As Gollini 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Toloi 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – Maehle 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Djimsiti 6 5,5 6 5,5 6,5 6 – – – – – – – Gosens 6 5,5 6 5,5 6 5,5 – – – – – – – Palomino 7 7 7 7 7 7 – – – – – – – Freuler 6,5 6,5 7 7 7 7 – – – – – – – De Roon 5,5 5,5 6 6 6 6 – – – – – – – Pasalic 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Pessina 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – Malinovskyi 7 9,5 7 9,5 7 9,5 1 – – – – – – Ilicic 6,5 7,5 6,5 7,5 6,5 7,5 – – – – – – 1 Muriel 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Zapata D. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Gasperini 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – –

JUVENTUS VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As Szczesny 6,5 5,5 6,5 5,5 6,5 5,5 – – 1 – – – – Chiellini 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Danilo 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – De ligt 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – Alex Sandro 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Cuadrado 6,5 6 7 6,5 7 6,5 – – – – – – – Bentancur 6 6 5,5 5,5 6 6 – – – – – – – Rabiot 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Kulusevski 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Arthur 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Mckennie 6,5 6,5 5,5 5,5 6 6 – – – – – – – Chiesa 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Dybala 6 6 6 6 5,5 5,5 – – – – – – – Morata 5,5 5,5 5 5 5 5 – – – – – – – Pirlo 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – –

Voti Fantacalcio Bologna-Spezia

BOLOGNA VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As Skorupski 6 5 6 5 6 5 – – 1 – – – – Danilo 6,5 7,5 6,5 7,5 6,5 7,5 – – – – – – 1 Soumaoro 6 5,5 6 5,5 6,5 6 – – – – – – – Antov 6 – 6 – 6 – – – – – – – – Mbaye 6 – 6 – 6 – – – – – – – – De Silvestri 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Dijks 5,5 5,5 6 6 6 6 – – – – – – – Dominguez 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Soriano 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – Svanberg 8 14 7,5 13,5 8 14 2 – – – – – – Schouten 7 8 7 8 7 8 – – – – – – 1 Skov Olsen 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Orsolini 7 10 7 10 7 10 – 1 – – – – – Barrow 7,5 11 7,5 11 7,5 11 1 – – – – – 11 Palacio 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – Sansone 6 – 6 – 6 – – – – – – – – Mihajlovic 7 7 7 7 7 7 – – – – – – –

SPEZIA VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As Provedel 5,5 1,5 5,5 1,5 5,5 1,5 – – 4 – – – – Ismajli 6 9 6 9 6 9 1 – – – – – – Erlic 5 5 5 5 5 5 – – – – – – – Bastoni S. 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 – – – – – – 11 Vignali 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Terzi 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Marchizza 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – Agudelo 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Leo Sena 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Acampora 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – Maggiore 5,5 5,5 5 5 5,5 5,5 – – – – – – – Ricci 5 5 5 5 5 5 – – – – – – – Piccoli 6 – 6 – 6 – – – – – – – – Nzola 5 5 5 5 5 5 – – – – – – – Verde 5,5 5,5 5 5 5 5 – – – – – – – gyasi 5,5 5,5 5 5 5 5 – – – – – – – italiano 5 5 5 5 5 5 – – – – – – –

Voti Fantacalcio Lazio-Benevento

LAZIO VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As reina 6 3 6 3 6 3 – – 3 – – – – acerbi 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – hoedt 6 – 6 – 6 – – – – – – – – radu 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – parolo 6,5 7 6,5 7 6,5 7 – – – – – – 1 luis alberto 6,5 6,5 6 6 6 6 – – – – – – – marusic 5 5 5 5 5 5 – – – – – – – lucas leiva 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – lazzari 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – fares 6,5 6,5 6 6 6,5 6,5 – – – – – – – milinkovic-savic 7 8 7 8 7 8 – – – – – – 1 akpa akpro 6 5,5 5,5 5 5,5 5 – – – – – – – lulic 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – correa 7 10 7 10 7 10 – 1 – – – – – muriqi 6 6 6 6 5,5 5,5 – – – – – – – immobile 7 10 7 10 7 10 2 – – – 1 – – inzaghi s. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – –

BENEVENTO VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As montipò 6 1,5 6 1,5 6 1,5 – – 5 1 – 1 – glik 5,5 8 6 8,5 6 8,5 1 – – – – – – caldirola 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – letizia 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – depaoli 5,5 3,5 5 3 5 3 – – – – – 1 – barba 5 5 5 5 5 5 – – – – – – – viola 7,5 11 7 10,5 7 10,5 – 1 – – – – 11 dabo 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 – – – – – – – ionita 5,5 5,5 6 6 6 6 – – – – – – – schiattarella 5,5 5 5,5 5 5,5 5 – – – – – – – iago falque 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – gaich 5 5 5 5 5 5 – – – – – – – sau 7 10 6,5 9,5 6,5 9,5 1 – – – – – – improta 5,5 5,5 6 6 6 6 – – – – – – – lapadula 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 – – – – – – – insigne r. 6 7 6 7 6 7 – – – – – – 1 inzaghi f. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – –

Voti Fantacalcio Torino-Roma

TORINO VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As milinkovic-savic v. 6,5 5,5 6,5 5,5 6,5 5,5 – – 1 – – – – vojvoda 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – ansaldi 6,5 7,5 6,5 7,5 7 8 – – – – – – 1 izzo 6,5 6,5 6 6 6,5 6,5 – – – – – – – n’koulou 6,5 6 6,5 6 6,5 6 – – – – – – – bremer 6 6 7 7 6,5 6,5 – – – – – – – singo 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – rincon 7 10 7 10 7 10 1 – – – – – – mandragora 7 7 7 7 7,5 7,5 – – – – – – – lukic 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – verdi 6,5 6 6,5 6 7 6,5 – – – – – – – baselli 6 – 6 – 6 – – – – – – – – zaza 7 10 7 10 7 10 1 – – – – – – belotti 7 8 7 8 7 8 – – – – – – 1 sanabria 7 10 7 10 7 10 1 – – – – – – nicola 7 7 7 7 7 7 – – – – – – –

ROMA VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As mirante 6 3 5,5 2,5 6 3 – – 3 – – – – reynolds 5 5 5 5 5 5 – – – – – – – bruno peres 5,5 5,5 5 5 5,5 5,5 – – – – – – – ibanez 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – fazio 5 5 4,5 4,5 4,5 4,5 – – – – – – – karsdorp 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – pastore 6 – 6 – 6 – – – – – – – – diawara 5 4 4,5 3,5 5 4 – – – – – – – mkhitaryan 5 5 5 5 5 5 – – – – – – – cristante 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – villar 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – veretout 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – pedro 6 7 5,5 6,5 5,5 6,5 – – – – – – 1 dzeko 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – carles perez 5,5 5,5 5 5 5 5 – – – – – – – mayoral 7 10 6,5 9,5 6,5 9,5 1 – – – – – – fonseca 5 5 5 5 5 5 – – – – – – –

Voti Fantacalcio Napoli-Inter

NAPOLI VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As meret 6 5 6 5 6 5 – – 1 – – – – manolas 6,5 6 6,5 6 6,5 6 – – – – – – – hysaj 6 – 6 – 6 – – – – – – – – mario rui 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – koulibaly 6 5,5 6,5 6 6 5,5 – – – – – – – di lorenzo 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – elmas 6 – 6 – 6 – – – – – – – – politano 6 5,5 6,5 6 6 5,5 – – – – – – – demme 6,5 6 6,5 6 6,5 6 – – – – – – – bakayoko 6 – 6 – 6 – – – – – – – – zielinski 6,5 6,5 6 6 6 6 – – – – – – – ruiz 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – mertens 6 5,5 6 5,5 6 5,5 – – – – – – – osimhen 5 5 5 5 5 5 – – – – – – – insigne 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – gattuso 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – –

INTER VOTO e FANTAVOTO BONUS/MALUS Fantacalcio Statistico Italia Fonte unica Fantacalcio.it V Fv V Fv V Fv Gf Gr Gs Rp Rs Au As handanovic 5 2 4,5 1,5 5 2 – – 1 – – 1 – bastoni 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – hakimi 6,5 6 6,5 6 6,5 6 – – – – – – – darmian 6 5,5 6 5,5 6 5,5 – – – – – – – de vrij 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – skriniar 6 6 6 6 5,5 5,5 – – – – – – – brozovic 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – perisic 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – eriksen 7 10 7 10 7 10 1 – – – – – – gagliardini 6 – 6 – 6 – – – – – – – – barella 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – sanchez 6 6 6 6 6 6 – – – – – – – lukaku 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 – – – – – – – martinez l. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – – – – conte 6 6 6 6 6 6 – – – – – – –

