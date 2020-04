Serie A, classifica ingaggi più alti: CR7 1°, Lukaku e Eriksen nella Top10

La Juventus è la squadra con il monte ingaggi più alto del campionato con quasi 300 milioni, con Cristiano Ronaldo che risulta essere il più pagato con 31 milioni a stagione. Gli interisti Eriksen e Lukaku rispettivamente secondi e quarti per stipendio percepito.

Il campionato è fermo da ormai un mese e le società di calcio si sono mosse per tempo non solo per tutelare la salute dei propri calciatori ma anche per salvaguardare il fattore finanziario di un sistema che attualmente non sta producendo introiti. é di questi giorni infatti la discussione sul taglio degli ingaggi da parte delle squadre ai propri giocatori. Del 16% se lo stop del campionato si protrarrà per altri due mesi, del 33% se non ci sarà nessuna continuazione della stagione: almeno questi i probabili accordi che si verranno a creare, anche se non mancano attriti e divisioni tra la parti in causa. Ma chi sono i più pagati del nostro campionato?

Ovviamente la prima posizione spetta a Cristiano Ronaldo che con i suoi 31 milioni a stagione di stipendio è nettamente il più ricco della Serie A. Il giocatore della Juventus (squadra che ha il monte ingaggi più alto del torneo, con 294 milioni di spesa) è irraggiungibile per i colleghi, di fatti il secondo posto spetta a un nuovo arrivato in Italia che comunque dista parecchio dal portoghese. Cristian Eriksen, neo acquisto di gennaio dell’Inter percepisce uno stipendio di 10 milioni a stagione e risulta essere il secondo più pagato. In terza posizione un altro juventino, Matthjis de Ligt che con 8 milioni a stagione (+4 di bonus) si guadagna il gradino più basso del podio. In quarta posizione Romelu Lukaku, l’attaccante dell’Inter guadagna 7,5 milioni a stagione (con un bonus di 1,5).

Dalla 5° alla 11° posizione dei più pagati è un en plein della Juventus che piazza in ordine di ingaggio Higuain (7,5 milioni a stagione), Dybala (7,3 milioni), Rabiot (7 milioni +2 di bonus), Ramsey (7 milioni), Pjanic (6,5 milioni), Douglas Costa e Khedira (6 milioni). Appaiono in classifica anche Donnarumma del Milan e Koulibaly entrambi con 6 milioni a stagione, prima di un altro bianconero, Bonucci con 5,5. A 5 milioni Dzeko della Roma, Godin e Sanchez dell’Inter e Alez Sandro della Juventus. Chiude a meno di 5 milioni, Lorenzo Insigne del Napoli che guadagna a stagione 4,6 milioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

